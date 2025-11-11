Das Ende des Google Assistant macht Probleme

Google, Amazon und Apple arbeiten an neuen Versionen ihrer Assistenten und bei Apple wird es noch eine Weile dauern, bei Google und Amazon hat man aber schon die Testphase eingeleitet. Bei Google übernimmt ab sofort Gemini das Ruder.

Die KI von Google ist vielen von ihrem Smartphone bekannt, seit ein paar Tagen läuft jedoch die Testphase auf den Speakern in den USA. Und diese ist gemischt.

Google Gemini: Probleme mit Basisfunktionen

Es gibt einige Stimmen bei Reddit, die sehr positiv sind, aber auch kritische sind mit dabei, die sich auch unter einem passenden Beitrag von The Verge sammeln. Ich habe mir einige durchgelesen und grundsätzlich ist das Feedback sehr positiv.

Viele loben, dass Gemini deutlich mächtiger und besser als der Google Assistant sei, der jetzt offiziell ausläuft, aber Google kämpft noch mit Problemen. Die KI ist gut und „schlau“, aber die Schwäche zeigt sich bei der Steuerung des Smart Home.

Einige Befehle werden nicht ausgeführt, sind langsamer oder werden gar nicht erst erkannt. Sowas ist bei Alexa+ auch immer wieder zu hören, die Schwierigkeit der Unternehmen ist, dass man die alten Assistenten mit der neuen KI verknüpft.

Das ist eine komplexe Angelegenheit, die bei Apple sogar zu einem Fiasko führte, denn man wollte Siri in diesem Jahr auch neue Tricks beibringen, musste diese jedoch auf 2026 verschieben. Und alleine schafft man es auch nicht, das neue Siri wird wohl ein KI-Modell von Google nutzen. Aber wir befinden uns noch am Anfang.

Chatbot: Hardware-Offensive kommt 2026

Amazon lässt die Testphase für Alexa+ einfach weiter laufen (obwohl bereits die neue Hardware da ist) und Gemini ist bei Google genau genommen auch noch in der Testphase. Die neue und passende Hardware soll hier auch erst 2026 kommen.

Es ist also davon auszugehen, dass es noch eine Weile dauert, bis die Chatbots auf den Geräten von Amazon, Google und Co. einwandfrei laufen, da wird 2026, auch mit Blick auf OpenAI, ein spannendes Jahr. Die aktuellen Probleme von Gemini wird Google bis dahin sicher in den Griff bekommen, da bin ich sehr zuversichtlich.