Das erste Luxus-Elektroauto von Toyota ist grandios gescheitert

Lexus hat den UX 300e eingestellt, das erste Luxus-Elektroauto der Premiummarke von Toyota, welches übrigens schon Ende 2019 vorgestellt wurde. Bemerkt hat das Auto Express, der Verkauf wurde wohl schon vor einigen Wochen ganz eingestellt.

Elektroauto von Lexus kaum nachgefragt

Einen offiziellen Grund kennen wir nicht, da es kein Statement von Lexus gibt, aber das Modell wurde quasi nicht gekauft. Seit 2019 hat Lexus sowieso nur knapp 7.000 Einheiten des UX bei uns verkauft und davon waren sogar nur 175 vollelektrisch.

Beim reinen Verbrenner sieht es mit 270 Einheiten nicht viel besser aus, dieser wurde daher schon zwei Jahre nach dem Start einkassiert, die Hybrid-Version war die einzige, die halbwegs bei Kunden ankam. In den letzten drei Jahren wurden in Deutschland keine 20 Einheiten des 300e in Deutschland pro Jahr zugelassen.

Lexus Ux 300e 2023 Header

Das bei uns beste Jahr war 2021 mit 110 Zulassungen, vermutlich auch für Händler und Mitarbeiter im Unternehmen, die Nachfrage war aber, trotz des Facelifts im Jahr 2022, nie vorhanden. Zu schlechte Technik für zu viel Geld, kein Wunder.

Lexus sollte eigentlich bis 2035 eine vollelektrische Marke werden und in Märkten wie Europa gibt es dieses Ziel sogar bis 2030. Offiziell hat man sich, soweit ich weiß, bisher nicht dazu geäußert, aber es würde mich wundern, wenn man dieses Ziel noch verfolgt. Aktuell liegt der Fokus bei Toyota und Lexus eher auf Hybriden.

