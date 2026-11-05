Das neue God of War für die PS5 kommt später

Sony wollte das neue Jahr eigentlich mit God of War Laufey am 16. Februar 2027 einläuten und direkt einen großen PS5-Blockbuster auf den Markt bringen. Doch Santa Monica Studio benötigt noch etwas mehr Zeit und es gibt ein neues Datum.

Das neue God of War erscheint jetzt am 20. Mai und wird somit der Blockbuster im Sommer nächsten Jahres. Einen echten Grund nennt man nicht, man benötigt eben mehr Zeit, okay, aber ich habe eine Vermutung, auch wenn es nur Spekulation ist.

Sony kennt die Roadmap von Rockstar bei GTA 6, man hat sich schon einmal mit einem Spiel dieser angepasst und angeblich kommt die PC-Version schon im ersten Quartal 2027. Meine Vermutung wäre, dass damit das neue GTA Online startet. Es ist nur eine Vermutung, aber diesem Launch könnte man so aus dem Weg gehen.

Und zu weit nach hinten kann man es nicht verschieben, denn Ende 2027 wird wohl Intergalactic von Naughty Dog der große Blockbuster für die Konsole von Sony sein.

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