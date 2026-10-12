Das steckt hinter der ganz neuen „Apple Home Collection“

Apple hat zum Event am Dienstag geladen und zeigt uns mit dem HomeView eine neue Vision für Smart Home mit Display. Aber es kommt nicht nur ein smartes und mobiles Display, wir sehen auch einen neuen Apple TV und neuen HomePod mini.

Doch auch da ist noch nicht Schluss, denn Apple plant Zubehör für Smart Home, unter anderem mit LG Electronics. Das wird man uns laut Mark Gurman als „Apple Home Collection“ präsentieren. Es sind Produkte, die Apple nicht selbst entwickelt hat, an deren Entwicklung man aber beteiligt war und die man selbst verkauft.

Hier gibt es Kameras, Türschlösser, Thermostate und vieles mehr. Apple will fast alles anbieten, was man für ein smartes Haus benötigt. Einige Produkte sind noch für Ende 2026 geplant, andere erst für 2027. Der Vorteil von Drittanbietern soll vor allem ein attraktiverer Preis sein, den Apple selbst so nicht anbieten können würde.

Wir bekommen also eine neue Hardware als Basis von Apple, mit TV-Box, Display und einem kleinen Speaker, dazu eine neue Version von Siri und Zubehör, um das sich Drittanbieter kümmern. Die Frage ist nur, was davon nach Europa kommt.

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