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Google plant ganz neuen Display-Speaker für die Gemini-Ära

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Google Nest Hub Test4

Google startet in die Gemini-Ära mit der Hardware und wirft das alte Lineup aus dem Sortiment. Aktuell gibt es aber nur einen neuen Home Speaker und da müssen wir noch ein paar Wochen warten, bis man diesen in Deutschland kaufen kann.

Weitere Produkte sind in Entwicklung und folgen und Google deutete letztes Jahr an, dass auch Display-Speaker eine Option sind. Vor ein paar Wochen tauchte das erste Display-Modell in der Google-App auf, wo es jetzt erneut entdeckt wurde.

Google Home Display mit Kamera

Laut Android Authority gibt es neue Hinweise bei Google Home (in der App), die auf eine verbaute Kamera für diesen Speaker hindeuten. Ein Mikrofon ist natürlich auch dabei, aber das ist logisch. Eine Kamera hatte bei den alten Speakern von Google nur ein Modell und das wurde nie in Deutschland verkauft (der Nest Hub Max).

Durch den KI-Boom erleben die smarten Speaker einen zweiten Frühling und vor allem Optionen mit einem Display stehen im Fokus. Nicht nur bei Google, auch bei Amazon, Apple und Co. wird es die Inhalte in Zukunft optisch aufbereitet geben.

Google Nest Header

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15. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Peter 🌟
    sagt am

    Ich hoffe es ist eine Weiterentwicklung von Tablet mit integrierten Home Speaker. Ich finde die Idee toll und nutzte das Gerät immer noch regelmäßig. Habe nie verstanden, warum die das nicht stärker vermarktet haben.

    Kaum jemand kennt das Gerät.

    Antworten

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