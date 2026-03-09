Microsoft: „Die Zukunft der Xbox startet jetzt“

Microsoft hat seinen Stand auf der GDC 2026 aufgebaut und es wurden bereits die ersten Bilder veröffentlicht. Man wirbt vor Ort mit „Bereit für die Zukunft“ und „Die Zukunft der Xbox beginnt jetzt“. Man wirbt aber nicht nur mit der Xbox Series X/S, sondern auch mit Laptops, Smartphones und den neuen Windows-Handhelds.

Xbox: Keynote am Mittwoch geplant

Das ist noch kein großer Strategiewechsel und die Banner wurden sicher vor dem Amtsantritt der neuen Chefin gedruckt, aber es ist ein anderes Statement als „Das ist eine Xbox“, bei der man Fans zeigen wollte, dass sie eigentlich keine Konsole mehr brauchen und alles eine Konsole ist. Das kam bekanntlich nicht so gut an.

Microsoft richtet sich vor Ort mit „Entwickler seit 25 Jahren stärken“ aber auch etwas mehr an Entwickler, denn die GDC ist in erster Linie ein Ort für diese. Gut möglich, dass es diese Woche aber weitere Details zur neuen Xbox gibt, den Jason Ronald (VP Next Generation Xbox) wird am Mittwoch eine Keynote abhalten.

Die Xbox steht nach 25 Jahren definitiv an einem Wendepunkt und die aktuelle Strategie geht nicht auf, es muss sich also etwas ändern. Satya Nadella hat letzte Woche in einem internen Meeting betont, dass Microsoft jedenfalls nicht aufgibt und weiter in „Gaming“ investiert. Auch in Konsolen? Das ließ er leider noch offen.

Ich hoffe wirklich, auch wenn das vielleicht manchmal nicht jeder versteht, dass die Xbox-Sparte das Schiff wenden kann, denn Gaming würde einen Konkurrenten wie Microsoft benötigen. Aber ich bleibe eben skeptisch, weil mich Satya Nadella als „Consumer CEO“ bisher enttäuscht hat, er ist eher der typische „Business CEO“.

Im Laufe des Jahres werden wir ein klareres Bild von der Zukunft der Xbox sehen, sei es mit weiteren Details zur neuen Hardware, mit Anpassungen der Strategie hier und da oder mit ersten Taten. Auf diese (die Taten) bin ich nach den Statements aber am meisten gespannt, denn am Ende zählt nur, was Microsoft hier abliefert.