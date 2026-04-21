Neues Google Pixel behält eine Schwachstelle bei

Selbst Apple hat sich dazu entschieden, dass 128 GB Speicher in der Basis nicht mehr ausreichend sind und beim günstigeren iPhone 17e geht es erst bei 256 GB los. Und auch Samsung bietet das Galaxy S26 direkt mit 256 GB Speicher an.

Und Google? Die werden doch sicher beim Pixel 11 nachziehen? Nein, so Android Police, bisher ist das Pixel 11 mit 128 GB geplant. Unklar ist jedoch, ob das auch auf das Pixel 11 Pro zutrifft, da wären 128 GB Speicher so langsam unangebracht.

Auf der einen Seite kann man es verstehen, wir haben eine RAM- und Speicherkrise auf dem Markt, aber wenn selbst Apple im günstigsten iPhone bei 256 GB startet, dann sollten die Top-Modelle im Android-Bereich definitiv damit erhältlich sein.

Warten wir mal ab, ob Google diese Entscheidung bis zum Marktstart, der wieder im Spätsommer sein dürfte, noch überdenkt. Wir haben das neue Pixel-Lineup übrigens schon gesehen und es gibt mittlerweile auch immer mehr Details dazu.