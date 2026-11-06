Nintendo: „Die Switch 2 wird nicht noch teurer“

Nintendo brachte die Switch 2 zwar in der Speicherkrise auf den Markt, kalkulierte den Preis letztes Jahr aber dennoch etwas knapper. Diesen konnte man in diesem Jahr aber nicht halten und daher wurde die Switch 2 im Sommer etwas teurer.

Doch die Nachfrage ist rückläufig und im Handel ist die UVP auch nicht so richtig angekommen, eine weitere Preiserhöhung sei daher nicht geplant, so Shuntaro Furukawa nach den Geschäftszahlen in einem Gespräch mit den Investoren.

Nintendo habe sich „ausreichende Mengen“ an RAM und Speicher gesichert, die 500 Euro wird die Switch 2 also nicht knacken. Vorerst. Die Speicherkrise könnte sich 2027 zuspitzen und die Unternehmen müssen sich dann überlegen, ob sie die Kosten selbst zahlen oder an Kunden weiterreichen. Keine leichte Entscheidung.

Bei einer Konsole verdient man das Geld erst nach dem Verkauf, aber Nintendo ist kein Fan von einem Verlustgeschäft bei Konsolen. Mit einer Switch verdient man nicht viel Geld, aber man zahlt nicht drauf. Entscheidend ist also, wie sich der Markt im kommenden Jahr entwickelt. Im Winter sollte der Preis jedoch stabil bleiben.

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