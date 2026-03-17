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PlayStation Portal: Sony bessert schon wieder nach

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Als Sony mit der PlayStation Portal einen Remote Player präsentierte, da war die Kritik groß, denn viele konnten nicht verstehen, dass es Nutzer gibt, die sowas mögen. Doch die gab es und Sony wurde sogar vom Erfolg überrascht. Wir haben keine konkrete Zahl, aber der PlayStation Portal ist laut Sony ein großer Erfolg.

Während man im Hintergrund an einem vollwertigen Handheld für die PS6-Ära arbeitet, bessert man hier aber immer wieder nach. Mit Cloud Gaming hat zum Beispiel kaum jemand gerechnet, aber es kam, und es wird angenommen. Über die Hälfte der Portal-Nutzer hat das passende Abo für Cloud-Gaming gebucht.

Daher verteilt Sony ab sofort in Update, welches einen neuen „1080p High Quality“-Modus einführt, den man beim Zocken (Remote Play und Cloud Gaming) aktivieren kann. Das verbraucht dann, logisch, mehr Daten. Achja, bis Ende des Jahres soll eine OLED-Version folgen, auf die ich selbst schon sehr gespannt bin.

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17. März 2026 | Jetzt lesen →

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