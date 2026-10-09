Polestar: Das Wachstum mit Elektroautos bleibt weiterhin aus

Der Markt für Elektroautos boomt und Polestar wächst, man wirbt sogar mit einem „Rekordquartal“. Schaut man aber genau hin, dann ist die Lage kaum besser und man tritt, wie schon nach dem ersten Halbjahr, mehr oder weniger auf der Stelle.

14.371 Autos konnte Polestar im dritten Quartal verkaufen, ein Wachstum von einem Prozent, insgesamt kommt man damit 2026 auf 44.790 Autos (0,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum) Ja, es ist Wachstum, aber eigentlich doch eher Stillstand.

Bedenkt man, dass der Markt gerade anzieht, die Nachfrage steigt und Polestar im Vergleich zum gleichen Zeitraum im letzten Jahr mehr Modelle und Versionen im Lineup hat, wäre da mehr möglich. Und es gab ja auch ein neues Modelljahr 2027.

Polestar fehlt eine klare Zielgruppe

Vielleicht reicht das aber nicht aus und womöglich ist die SUV-Version des 4er ab nächstem Jahr die Hoffnung, wer weiß. Den neuen 3er habe ich mir die Woche erst angeschaut, er wurde eben abgeholt, mein Test dazu kommt dann diesen Sonntag.

Das Problem von Polestar ist weiterhin die Zielgruppe, man sieht sich zu weit oben und da hilft womöglich auch das neue Design nicht. Es benötigt mehr und vor allem günstigere Modelle, der ganz neue 2er und vor allem 7er haben sicher Potenzial.

Doch das dauert noch bis 2028. Deutschland ist übrigens ein großer und wichtiger Markt für Polestar, hier wurden 3.808 Modelle (2026, +16 Prozent) zugelassen.

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