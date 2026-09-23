Mobilität

Rivian kündigt günstiges Elektroauto „R4“ an

Oliver Schwuchow
Von
Bildquelle: Rivian

Rivian verfolgt weiterhin die Taktik von Tesla und nach dem teuren R1 geht es jetzt mit dem preiswerteren R2 los. Dieser soll dann 2027 in Deutschland starten, auch wenn weiterhin Details fehlen. Doch da ist noch lange nicht Schluss bei Rivian.

Der Rivian R3 ist bereits bestätigt und soll „wesentlich günstiger“ als der Rivian R2 werden, so Rivian-Chef RJ Scaringe in der New York Times. Und dort bestätigte er auch direkt, dass nach dem Rivian R3 der noch günstigere Rivian R4 folgen wird.

Während Tesla also beim Model Y stoppte und den Fokus danach auf autonome Autos legte, so will Rivian sein Lineup weiter nach unten ausbauen. Unklar ist nur, wie günstig der R3 am Ende wird und wie weit man beim R4 gehen kann. Der R4 scheint aber die Basis zu werden, denn ein R5 ist bei Rivian vorerst nicht geplant.

Doch der Trend der Branche ist klar: Nach den teuren und großen SUVs kommen jetzt so langsam die preiswerteren Modelle, hier und da kommen auch schon sehr günstige Elektroautos auf den Markt. Mal schauen, ob das 2027 mit Rivian und Deutschland klappt, mit einem R4 rechne ich vor 2030 allerdings noch nicht.

Mobilität · 22. September 2026

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