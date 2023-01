AirPods, AirPods Pro und AirPods Max erhalten neues Firmware-Update

Apple hat in dieser Woche einiges an neuer Hardware vorgestellt: Am Dienstag wurden ein neuer Mac Mini mit M2- oder M2 Pro-Prozessor und ein neues MacBook Pro mit M2 Pro- oder M2 Max-Prozessor offiziell angekündigt.

Bereits ein Tag später folgte der neue HomePod, ein leicht teurer HomePod Mini und ein neues Watchface und Armband für die Apple Watch. Zudem plant man die Veröffentlichung der neuesten Version der iOS-Plattform mit der Versionsnummer 16.3 für nächste Woche.

Auch für die bereits im Handel verfügbare Sound-Hardware aus dem Hause Apple gibt es Neuigkeiten: Ab sofort ist ein neues Firmware-Update für die zweite und dritte Generation der AirPods, AirPods Pro und AirPods Max verfügbar.

Die aktuelle Software-Version 5B59 enthält laut offiziellen Release Notes „Fehlerbehebungen und weitere Verbesserungen“. Für weitere Details gibt der US-amerikanische Hard- und Softwareentwickler mit Sitz in Cupertino keine Auskunft.

In den Einstellungen (im Bluetooth-Menü auf das jeweilige AirPods-Modell tippen) könnt ihr zwar die installierte Firmware-Version sehen, aber das Update nicht direkt manuell anstoßen. Es wird nach und nach ausgerollt und automatisch im Hintergrund installiert.

