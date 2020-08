Amazfit Band 6: Das bessere Xiaomi Mi Band 5?

Wir haben schon im Juli erfahren, dass Amazfit wohl bald selbst einen neuen Fitness-Tracker auf den Markt bringen möchte. Hinter den Amazfit-Wearables steckt Huami und wie wir wissen, haben die auch das Xiaomi Mi Band 5 geplant.

Amazfit Band 6 kommt wohl bald

Mittlerweile ist ziemlich sicher, dass es ein Amazfit Band 6 geben wird. Das ist im Kern ein Xiaomi Mi Band 5 und es sieht auch so aus, es gibt 11 Sport-Modi und was man von Xiaomi kennt. Allerdings scheint auch Amazon Alexa dabei zu sein:

Das stand beim Xiaomi Mi Band 5 auch mal eine Weile im Raum, die globale Version wurde dann aber ohne Alexa angekündigt. Das Amazfit Band 6 könnte Amazon Alexa bieten, darauf deutet eine Produktseite von AliExpress (die nun aber schon wieder gelöscht wurde) hin. Die Bilder gibt es aber in einem Forum.

Warten wir mal die offizielle Ankündigung vom Amazfit Band 6 an, die dürfe ja bald stattfinden. Das Marketingmaterial sieht für mich recht final aus, daher rechne ich im August damit. An dieser Stelle will ich aber nochmal erwähnen, dass es auch noch eine Pro-Version vom Xiaomi Mi Band 5 geben könnte.

