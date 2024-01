Android Auto für Smartphones: Google beendet das Chaos

Schaut man sich Android, Google und das Auto an, dann ist es mittlerweile doch ein bisschen komplizierter. Da gibt es Android Automotive, eine native Version für das Auto, dann gibt es Android Auto, eine Version, welche das Smartphone auf das Display im Auto spiegelt, und dann gibt es mittlerweile noch einen Driving Mode.

Diesen werden einige von euch aber noch als Android Auto für Smartphones kennen, denn früher gab es eine App, bei der kein Display im Auto nötig war, man konnte einfach das Smartphone nehmen. Das wollte Google umbauen, doch es folgte das pure Chaos. Im Februar ist damit Schluss, das Projekt wird eingestellt.

Nach Android Auto für Smartphones folgte die Idee, dass man das erst in den Google Assistant als Driving Mode integriert, was nicht gut ankam, dann wurde die Idee in eingeschränkter Version in Google Maps integriert. Da gibt es jetzt aber den Hinweis, dass diese Funktion offiziell im Februar 2024 von Google eingestellt wird.

Es hat sich schon letzten Monat angedeutet, dass die Funktion das aktuelle Jahr nicht überleben wird, und so ist es auch. Google hat sich noch nicht dazu geäußert, den Hinweis gibt es nur für Nutzer der Funktion. Einige werden das sicher etwas schade finden, aber ich glaube, dass das Ende der Funktion doch absehbar war.

Was vor allem daran liegt, dass immer mehr Autos mit einem Display ausgestattet sind und Android Auto über ein Kabel oder kabellos unterstützen. Und das ist die deutlich bessere Lösung. Smartphone-Displays sind zwar mittlerweile auch sehr groß, aber nicht optimal geeignet. Das war es also, das Chaos hat endlich ein Ende.

Bei Xiaomi wird es im Februar „ultra“ spannend Xiaomi dürfte kommenden Monat die 14er-Reihe für Europa bestätigen und das Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro dann auch nach Deutschland bringen. Die neue 14er-Reihe soll auch in diesem Jahr […]30. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->