Cyberpunk 2077 mit großem Update: Neue Inhalte kommen im Juni

CD Project Red überraschte uns letztes Jahr, als man Version 2.2 von Cyberpunk 2077 ankündigte, denn eigentlich galt das Spiel als abgeschlossen. Doch man hat die Entwicklung ausgelagert, ab sofort ist Virtuos Studios für das Spiel zuständig.

Cyberpunk 2077: Version 2.3 kommt im Juni

Und die haben in den letzten Monaten an Version 2.3 gearbeitet, die wir am 26. Juni sehen werden. Details zum Update sind nicht bekannt, aber diese Woche deuteten sich bereits neue Inhalte an, womöglich sehen wir hier sogar auch neue Missionen.

Von CD Project Red selbst kommen keine Inhalte mehr, da kümmert man sich jetzt um Cyberpunk 2. Doch ich gehe davon aus, dass wir bis dahin noch viel rund um die Welt von V sehen werden, sonst würde man Virtuos Studios nicht benötigen.

Ich persönlich würde mir bei Cyberpunk 2077 eigentlich nur einen guten Support für die PS5 Pro wünschen, denn irgendwann werde ich es wieder durchspielen und es wäre schön, wenn das Spiel die bessere Hardware der Konsole voll ausreizt.