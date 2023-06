En Garde! ist nicht nur für Degen-Fans gedacht

Für die Fans der Spiele-Szene waren die letzten Wochen eine sehr spannende Zeit: Microsoft sprach beispielsweise über die Zukunft der Xbox, Ubisoft über Assassin’s Creed und Square Enix kündigte Final Fantasy VII Rebirth offiziell an.

Aber auch viele kleinere Entwicklerstudios stellten im Rahmen des Summer Game Fest ihre neuen Spiele vor – so zum Beispiel auch das recht kleine französische Entwicklerstudio Fireplace Games mit En Garde!

En Garde! ist ein farbenfrohes Spiel, in dem man in die Rolle der Abenteurerin Adalia de Volador schlüpft. Adalia ist eine Meisterin des Schwertkampfes und will sich mit Mantel und Degen gegen die Tyrannei des Herzogs zur Wehr setzen.

Wie im ersten Trailer zu sehen ist, spielt die Interaktion mit der Umgebung von rollenden Fässern bis hin zu herabfallenden Kronleuchtern eine wichtige Rolle im Kampf gegen Wachen und adelige Schurken. Besonders gut gefallen mir die lockeren Sprüche und die spielerische Atmosphäre.

Das Spiel soll bei Erscheinen über einen Story-Modus und einen Arena-Modus verfügen, in denen man die Kunst des Degens spielerisch erlernen beziehungsweise perfektionieren kann.

En Garde! wird voraussichtlich im August 2023 für PC auf der Steam-Plattform veröffentlicht. Zum Ausprobieren steht bereits eine Demoversion zur Verfügung.

