Gaming

God of War und mehr: Santa Monica plant mehrere PlayStation-Spiele

Autor-Bild
Von
|
Gof Of War Serie Netflix

Wir haben schon gehört, dass God of War Ragnarök: Valhalla noch nicht das Ende der Geschichte ist und Sony große Pläne für die beliebte Reihe hat. Doch bei Santa Monica arbeitet man nicht nur an dieser Marke, das PlayStation Studio plant mehr.

Es steht seit ein paar Wochen im Raum, dass man nach 20 Jahren auch mal wieder eine ganz neue Marke aufbauen möchte. Auf LinkedIn bestätigt Albertina Chu von Santa Monica, dass die als Projektleiterin „mehrere unangekündigte Spiele“ betreut.

Ich bin so langsam wirklich gespannt, was die PlayStation Studios, die abgesehen von Astro Bot derzeit eher ruhig sind, geplant haben. Und wie die neuen Marken der zwei (für mich) besten Studios (Santa Monica und Naughty Dog) aussehen.

Allerdings gehe ich davon aus, dass wir sie nicht mehr in diesem Jahr sehen, denn es steht nur eine State of Play für September im Raum. Meine Vermutung ist, dass Sony das aktuelle Lineup an PS5-Spielen und die PS5 Pro für Ende 2024 ausreicht und wir dann Anfang 2025 endlich ein großes PlayStation Showcase bekommen.

Ps5 Pro Mockup

PlayStation 5 Pro: Hier ist ein besseres Bild der neuen Konsole

Die PlayStation 5 Pro kommt und vermutlich sprechen wir mittlerweile nur noch über Tage bis zur Ankündigung, vielleicht auch wenige…

30. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / God of War und mehr: Santa Monica plant mehrere PlayStation-Spiele
Weitere Neuigkeiten
Apple sperrt Europa aus – kein Live Translation in der EU
in Audio
Scalable Capital erhält Vollbanklizenz von der EZB
in Fintech
Stellantis Direktbank
Stellantis Direktbank erhöht die Festgeldzinsen
in Fintech
Das Apple iPhone 17 Pro gibt es nicht in Schwarz
in Smartphones
Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
in Mobilität
Emoji Iphone Header
Das sind die neuen Emojis für 2026
in Firmware und OS
Apple: Neue MagSafe Batterie gibt es nur für das iPhone Air
in Zubehör
Apple Watch: Neue Funktionen und Watchfaces für watchOS 26
in Firmware und OS
Apple Watch Series 11 vorgestellt – kommt mit Bluthochdruck-Mitteilungen
in Wearables
Bunq
Bunq feiert 10-jähriges Jubiläum und erreicht 20 Millionen Nutzer
in Fintech