God of War und mehr: Santa Monica plant mehrere PlayStation-Spiele

Wir haben schon gehört, dass God of War Ragnarök: Valhalla noch nicht das Ende der Geschichte ist und Sony große Pläne für die beliebte Reihe hat. Doch bei Santa Monica arbeitet man nicht nur an dieser Marke, das PlayStation Studio plant mehr.

Es steht seit ein paar Wochen im Raum, dass man nach 20 Jahren auch mal wieder eine ganz neue Marke aufbauen möchte. Auf LinkedIn bestätigt Albertina Chu von Santa Monica, dass die als Projektleiterin „mehrere unangekündigte Spiele“ betreut.

Ich bin so langsam wirklich gespannt, was die PlayStation Studios, die abgesehen von Astro Bot derzeit eher ruhig sind, geplant haben. Und wie die neuen Marken der zwei (für mich) besten Studios (Santa Monica und Naughty Dog) aussehen.

Allerdings gehe ich davon aus, dass wir sie nicht mehr in diesem Jahr sehen, denn es steht nur eine State of Play für September im Raum. Meine Vermutung ist, dass Sony das aktuelle Lineup an PS5-Spielen und die PS5 Pro für Ende 2024 ausreicht und wir dann Anfang 2025 endlich ein großes PlayStation Showcase bekommen.