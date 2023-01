Höhere Preise? HiFi-Option? Spotify spricht von einem „neuen Kapitel“

Es sind harte Zeiten und wir befinden uns in einer Entlassungswelle, die auch vor Spotify keinen Halt macht. Heute hat man mitgeteilt, dass sechs Prozent gehen.

Das ist notwendig, so Daniel Ek (Chef von Spotify) in einem offenen Brief. In diesem kündigt er aber auch an, dass man sich damit gut für die Zukunft gewappnet sieht und 2023 wird ein „neues Kapitel“ für Spotify sein. Es ist wohl sehr viel geplant.

Was hat Spotify für 2023 geplant?

Auf dem kommenden Stream On-Event (Zeitpunkt noch unklar) will man eine neue Roadmap für die Zukunft zeigen. Was ist geplant? Das wollte Spotify heute noch nicht sagen, aber das wäre mit Sicherheit der komplett falsche Zeitpunkt dafür.

Gut möglich, dass wir aber endlich mal die lange angekündigte HiFi-Option sehen und Ende 2022 hat man auch höhere Preise angedeutet. Da haben bereits einige Anbieter die Preise erhöht, wie jüngst Amazon, und ich rechne auch bei Spotify in den kommenden Wochen mit 10,99 Euro pro Monat – man wird sicher mitziehen.

Und sonst? Vielleicht gibt es auch mal wieder ein Experiment wie bei „Car Thing“. Das ist zwar gescheitert, war aber ein Versuch. Weitere Details soll es jedenfalls in den „kommenden Wochen“ geben und wir werden euch dann hier informieren.

