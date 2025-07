Honda startet mit Elektroautos ganz neu durch

Honda hatte zwar relativ früh ein Elektroauto parat, aber der Honda e war weder gut noch preislich attraktiv und daher kein Erfolg. Ich weiß nicht, wie der neue SUV läuft, aber der 2023 kommunizierte Preis wird es dem Elektroauto schwer machen.

Doch bei Honda denkt man schon weiter und plant sowieso einen Neuanfang mit Elektroautos. Anfang des Jahres präsentierte man ein neues Logo und die 0 Series im Rahmen der CES 2024 und auf der CES 2025 gibt es dann weitere Details.

Honda plant richtige Elektroautos

Bevor wir uns aber mit konkreten Modellen beschäftigen, gab es diese Woche eine kleine Preview mit ersten Informationen. Es geht mit einer Limousine los und auch ein SUV ist hier geplant. Kurz danach folgen ein günstiger und ein teurer SUV.

Bis 2030 möchte Honda dann noch eine kompakte Limousine und einen kompakten SUV nachreichen, es sind also sechs Elektroautos der „0 Series“ geplant. Honda entwickelt dafür eine neue Plattform, die dann speziell für Elektroautos gedacht ist.

Bei den mittelgroßen Modellen gibt es zwischen 80 und 90 kWh im Unterboden, es sollen aber besonders schmale Akkus werden. Die großen Modelle gibt es noch mit um die 100 kWh, aber auch die Basis soll ca. 500 km bei der Reichweite bieten.

Ein Elektromotor mit ca. 240 PS an der Hinterachse sorgt für die nötige Leistung, aber es sind auch zwei Elektromotoren möglich. Hier gibt es zwei Optionen, einmal mit ca. 300 PS und die Top-Modelle dürften auf fast 500 PS bei Honda kommen.

Honda betont, dass die neuen Elektroautos besonders leicht und tief sind, darauf lag der Fokus. Gleichzeitig soll es aber die Vorteile von Elektroautos im Innenraum mit einem großen Platzangebot geben. Auch sonst plant man moderne Standards.

Dinge wie pilotiertes Fahren und eine Software, die man OTA aktualisieren kann, sind dabei. Honda nannte noch keine Details zur Software selbst, aber man setzt jetzt auf Android Automotive, ich rechne also auch hier mit der Google-Software.

Honda benötigt noch etwas mehr Zeit

Klingt gut, klingt aber auch nach dem, was andere Marken schon seit Jahren auf dem Markt anbieten. Honda bleibt wohl auch bei der 400 Volt-Technologie, man sollte bei der Ladeleistung also keine zu hohen Erwartungen an Honda haben.

Die Entwicklung der Plattform ist allerdings nicht nur für Honda spannend, denn man arbeitet auch mit Sony an Elektroautos und es würde mich nicht wundern, wenn die Plattform für die „0 Series“ die Basis für die Modelle mit Sony sein wird.

Der große Nachteil ist jedoch, dass Honda nicht nur in diesem Jahr, sondern auch 2025 mit dem aktuellen Stand auskommen muss, denn es geht erst 2026 los. Und ich weiß nicht, ob die technischen Details in zwei Jahren noch Kunden abholen.

