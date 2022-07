Kopie der AirTags: Huawei Tag ist offiziell

Vor ein paar Wochen haben wir den Huawei Tag bei einer Behörde entdeckt und uns schon gedacht, dass Huawei etwa ein Jahr nach Apple eine Kopie parat hat. Und so ist es auch, heute hat man den Huawei Tag offiziell in China vorgestellt.

Bedeutet auch: Wir haben noch keinen Preis und kein Datum für Deutschland. Da Huawei mittlerweile aber sehr viele Gadgets auf dem globalen Markt veröffentlicht und der Fokus nicht mehr auf Smartphones liegt, dürfte der Tracker kommen.

Was ist der Huawei Tag? Das ist ein simpler Tracker, der mit Bluetooth und NFC ausgestattet ist. Über eine App kann man diesen finden und sich die Position des Trackers anzeigen lassen. Es gibt eine IP67-Zertifizierung und 1 Jahr Akkulaufzeit.

Das Design und Case erinnern doch sehr stark an das, was wir von Apple kennen, Huawei war aber so „ausgefuchst“, dass man die Form ein bisschen verändert hat.

Erinnert an: Darf ich deine Hausaufgaben abschreiben? Ja, aber schau bitte, dass du den Text nicht exakt gleich abschreibst. Die AirTags verkaufen sich jedenfalls gut und da überrascht es mich nicht, dass wir jetzt langsam mehr Kopien davon sehen.

Sobald wir Details für Deutschland haben, reichen wir diese nach.

