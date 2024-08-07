Jeep plant bereits das nächste Elektroauto

Jeep hinkt als Stellantis-Marke ein bisschen hinterher, wenn es um Elektroautos geht, da sind Marken wie Peugeot oder Opel weiter, aber die Aufholjagd beginnt. So wird Jeep zum Beispiel das ganz neue Elektro-Flaggschiff des Konzerns einführen.

Neben dem Jeep Wagoneer S und dem Jeep Avenger von 2023, steht auch noch ein preiswertes Elektroauto auf dem Plan. Da hört die Roadmap aber nicht auf, denn Jeep wird uns im November einen ganz neuen Jeep Compass für 2025 zeigen.

Das neue Modell soll in allen Antriebsformen erhältlich sein, kommt also neben dem Verbrenner und der Hybrid-Version auch als Elektroauto. Der neue Jeep Compass dürfte das Pendant zum Peugeot E-3008 sein, der sich aktuell sehr gut verkauft.