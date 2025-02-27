Kia EV1 kommt: Plan für das Elektroauto wird jetzt ausgearbeitet

Mobilität

Kia ist davon überzeugt, dass der EV2, der heute als Konzept auf dem Kia EV Day gezeigt wurde, noch nicht das untere Ende bei Elektroautos ist. Ein Kia EV1 muss kommen und vielleicht zeigt man diesen bereits auf dem Kia EV Day nächstes Jahr.

Bei Kia sprach man schon letztes Jahr über einen möglichen EV1, aber heute hat Ho Sung Song auch betont, dass Kia derzeit noch „überlegt“, wie so ein Modell am Ende aussehen könnte. Es ist nicht sicher, ob es ein komplett neues Modell oder eine günstigere Version von einem aktuellen Modell (wie dem Kia EV2) sein wird.

Ein Kia EV1 für unter 25.000 Euro

Der Kia EV3 peilt die 35.000 Euro in der Basis an, der Kia EV2 peilt die 30.000 Euro in der Basis an und der Kia EV1 soll bei unter 25.000 Euro beginnen. Damit wäre der Kia EV1 ein gutes Stück vom kommenden VW ID.1 entfernt, der bei unter 20.000 Euro starten soll. Aber warten wir mal ab, ob dieser Plan ab 2027 überhaupt aufgeht.

Einen Zeitraum für den EV1 nannte Kia heute noch nicht, aber da der EV2 erst 2026 ansteht, dürfte der EV1 nicht vor 2027 kommen. Warten wir also mal ein Jahr ab und schauen, was uns Kia dann 2026 zeigt und wie der Plan für den EV1 aussieht.

