Lenovo Legion Go: Neues Update veröffentlicht

Während das Legion Go aus dem Hause Lenovo vor allem wegen der beiden abnehmbaren Controller und des großen Displays sehr beliebt ist, sieht es mit dem Update-Support leider eher düster aus. Lenovo hat zwar in der Vergangenheit Updates verteilt, allerdings eher mit angezogener Handbremse – im Gegensatz zum Beispiel zum ROG Ally (X) von Asus.

Nun scheint sich Lenovo dieses Problems anzunehmen und hat dem Windows Gaming-Handheld ein neues Update für den AMD-Grafiktreiber spendiert. Das Update trägt die Versionsnummer 32.0.11030.1 und steht ab sofort auf der offiziellen Support-Website von Lenovo zum Herunterladen und zur Installation bereit.

Die Release Notes sind leider nicht verfügbar, so ein Update beinhaltet in der Regel Verbesserungen der Spieleunterstützung und können sehr oft zu einer besseren Performance in vielen Spielen führen. Besitzer eines Lenovo Legion Go sollten also nicht zu lange mit der Installation warten.