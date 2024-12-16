Firmware und OS

Lenovo Legion Go: Neues Update veröffentlicht

Autor-Bild
Von
|
Lenovo Legion Go

Während das Legion Go aus dem Hause Lenovo vor allem wegen der beiden abnehmbaren Controller und des großen Displays sehr beliebt ist, sieht es mit dem Update-Support leider eher düster aus. Lenovo hat zwar in der Vergangenheit Updates verteilt, allerdings eher mit angezogener Handbremse – im Gegensatz zum Beispiel zum ROG Ally (X) von Asus.

Nun scheint sich Lenovo dieses Problems anzunehmen und hat dem Windows Gaming-Handheld ein neues Update für den AMD-Grafiktreiber spendiert. Das Update trägt die Versionsnummer 32.0.11030.1 und steht ab sofort auf der offiziellen Support-Website von Lenovo zum Herunterladen und zur Installation bereit.

Die Release Notes sind leider nicht verfügbar, so ein Update beinhaltet in der Regel Verbesserungen der Spieleunterstützung und können sehr oft zu einer besseren Performance in vielen Spielen führen. Besitzer eines Lenovo Legion Go sollten also nicht zu lange mit der Installation warten.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Lenovo Legion Go: Neues Update veröffentlicht
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Prisoners (Film)
in Kommentar
backFlip 38/2025: Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in backFlip
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität