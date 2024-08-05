Mobilität

Mercedes bestätigt elektrische C-Klasse und „signifikant“ höhere Preise

Autor-Bild
Von
| 9 Kommentare
Mercedes Benz C 300e; Meet Mercedes;immendingen 2021 Mercedes Benz C 300e; Meet Mercedes;immendingen 2021
Mercedes-Benz C 300 e (Kraftstoffverbrauch kombiniert, gewichtet (WLTP): 0,8-0,…

Mercedes plant für Anfang 2025 eine ganz neue Plattform, die für Elektroautos optimiert wurde, und diese startet mit einem CLA. Doch wie sieht es mit einer ganz normalen C-Klasse als Elektroauto aus? Kommt in etwa zwei Jahren, so Mercedes.

Mercedes C-Klasse kommt 2026 als Elektroauto

Ola Källenius hat im Rahmen der Geschäftszahlen eine elektrische C-Klasse für 2026 bestätigt, so Autocar, sprach aber auch von „signifikant“ höheren Preisen, um für mehr Profitabilität zu sorgen. Die aktuelle C-Klasse startet bei ca. 48.000 Euro.

Wer aber Mercedes kennt, der weiß, dass man die Basis (vor allem bei so hohen Preisen) nicht haben möchte und Extras im Konfigurator dazugehören. Eine Elektro-C-Klasse könnte mit passabler Ausstattung also schnell über 60.000 Euro kosten.

Mercedes plant auch einen neuen Elektro-SUV

Ein neuer Mercedes GLC SUV wird uns dann übrigens auch als Elektro-SUV zur Limousine begleiten, die beiden Elektroautos nutzen die MB.EA-Plattform. Da man den Anteil der AMG-Sparte erhöhen möchte, dürfte auch so eine Version folgen.

Die Elektroautos von Mercedes befinden sich gerade im Sinkflug, mal schauen, ob das neue Portfolio in den nächsten zwei Jahren das ändert. Bei BMW ist übrigens der i4 der Bestseller derzeit und da plant man einen elektrischen 3er für 2025. Bei Audi folgt kurz danach der A4 e-tron, die kompakteren Limousinen kommen also.

Polestar 2 2024 Neu Front

Polestar 2 Langzeit-Test: Die Leistung

Meine Langzeit-Testreihe zum Polestar 2 geht in die nächste Runde und nach dem Platzangebot und Design, der Elektromobilität und der…

4. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden9 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    also unter signifikantem Anstieg verstehe ich bei derzeitigen 48000 mal 10-15k mehr für die Basis.

    Antworten
  2. JonP 🌀
    sagt am

    Oh je, die Preise bei Mercedes sind jetzt schon jenseits von gut und böse, da z.B. selbst in einer S-Klasse eine Standheizung nicht Serie ist. Gleichzeitig sinkt die Qualität im Innenraum massiv. Wo soll das nur hingehen…

    Antworten
  3. Olum 👋
    sagt am

    Dass ein Mercedes „nackt“ angeboten wird, das ist seit dem neuen GLC vorbei. (gilt für alle kommenden Baureihen)

    Ein Grund für die gestiegenen Preis ist ja gerade, dass man Inhalte, die bisher Extras waren nun zur Serie gehören.

    Daher sind die diesbezüglichen Kommentare sowohl im Artikel als auch in den Kommentaren falsch.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Olum ⇡

      Das stimmt so nicht, denn im Konfigurator findet man dennoch zahlreiche Extras. Ein paar muss man in der heutigen Zeit als Serie anbieten, das ist richtig, alles andere wäre in dieser Preisklasse aber auch schwierig.

      Antworten
    2. JonP 🌀
      sagt am zu Olum ⇡

      Das ist tatsächlich Schwachsinn, der GLC hat jetzt eben standardmäßig die AMG-Line, das war‘s dann aber auch schon. Zudem ist das das einzige Modell, auf das die standardmäßige AMG-Line zutrifft. Eine C-Klasse wird immer noch mit ordentlich Hartplastik, einer 2-Zonen Klima und Stoffsitzen ausgeliefert- wenn das nicht nackt ist, weiß ich auch nicht mehr.

      Antworten
  4. RoyBer ☀️
    sagt am

    Mit den signifikant höheren Preisen verabschiedet sich Mercedes komplett vom Massenmarkt und wird auf lange Sicht untergehen.

    Antworten
    1. JonP 🌀
      sagt am zu RoyBer ⇡

      So wird es wohl leider aussehen.

      Antworten
  5. René H. 🔆
    sagt am

    Ich befürchte, dass die nackte Basis schon 60k kosten wird.

    Antworten
    1. Hazz 💎
      sagt am zu René H. ⇡

      Alles andere würde mich auch wundern, wenn es unter 60k wären. Mercedes war schon immer Premium und viele normale Hersteller liegen auch schnell mal bei 60k+.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Handyhelden setzt neuen Bestpreis – 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl.
in Tarife | Update
Lidl
„Preisparität ohne Kompromisse“: Lidl setzt auf preisgünstige vegane Alternativen
in Handel
Kaufland bringt flexible Paketstationen an 40 Standorte
in Handel
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue startet Summer Sale 2025
in Smart Home
Elon Musk Usa Ki Bild
„Eindeutiger Gesetzesverstoß“ – Elon Musk droht Apple mit Klage
in Social
Sparkasse
Sparkassen greifen Neobroker frontal an – Kryptohandel schon 2025 geplant
in Fintech
Congstar streicht Einrichtungsgebühr – jetzt Allnet-Flats ohne Bereitstellungskosten
in Provider
Euro Bank Geld
Ab Oktober wird jede Überweisung strenger geprüft
in Fintech
Amazon App Header
Amazon Appstore wird nächste Woche eingestellt
in Dienste
Ford kündigt „das nächste Kapitel“ der Marke an
in Mobilität