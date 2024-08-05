Mercedes bestätigt elektrische C-Klasse und „signifikant“ höhere Preise

Mercedes plant für Anfang 2025 eine ganz neue Plattform, die für Elektroautos optimiert wurde, und diese startet mit einem CLA. Doch wie sieht es mit einer ganz normalen C-Klasse als Elektroauto aus? Kommt in etwa zwei Jahren, so Mercedes.

Mercedes C-Klasse kommt 2026 als Elektroauto

Ola Källenius hat im Rahmen der Geschäftszahlen eine elektrische C-Klasse für 2026 bestätigt, so Autocar, sprach aber auch von „signifikant“ höheren Preisen, um für mehr Profitabilität zu sorgen. Die aktuelle C-Klasse startet bei ca. 48.000 Euro.

Wer aber Mercedes kennt, der weiß, dass man die Basis (vor allem bei so hohen Preisen) nicht haben möchte und Extras im Konfigurator dazugehören. Eine Elektro-C-Klasse könnte mit passabler Ausstattung also schnell über 60.000 Euro kosten.

Mercedes plant auch einen neuen Elektro-SUV

Ein neuer Mercedes GLC SUV wird uns dann übrigens auch als Elektro-SUV zur Limousine begleiten, die beiden Elektroautos nutzen die MB.EA-Plattform. Da man den Anteil der AMG-Sparte erhöhen möchte, dürfte auch so eine Version folgen.

Die Elektroautos von Mercedes befinden sich gerade im Sinkflug, mal schauen, ob das neue Portfolio in den nächsten zwei Jahren das ändert. Bei BMW ist übrigens der i4 der Bestseller derzeit und da plant man einen elektrischen 3er für 2025. Bei Audi folgt kurz danach der A4 e-tron, die kompakteren Limousinen kommen also.