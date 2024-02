Metroid Prime 4: Letzter Blockbuster für die Nintendo Switch?

Mittlerweile ist relativ sicher, dass die neue Konsole von Nintendo doch erst 2025 auf den Markt kommt, was bedeutet, dass Nintendo vermutlich doch noch einen großen Blockbuster für Weihnachten benötigt, damit der Verkauf nicht einbricht.

Das könnte Metroid Prime 4 sein, was zu Beginn des Jahres schon für 2024 in den Raum geworfen wurde. Jeff Grubb hat gehört, dass Nintendo wohl erste Inhalte für Marketing im Mai haben möchte, was bedeutet, dass das Spiel wohl 2024 kommt.

Metroid Prime 4 wurde im ersten Jahr der Switch angekündigt, doch man war nicht zufrieden und entschied sich 2019 für einen Neustart. Das ist jetzt eine ganze Weile her, es wäre also durchaus möglich, dass das Switch-Spiel schon länger fertig ist.

Nintendo Direct im Frühjahr erwartet

Eine richtige Nintendo Direct soll für April geplant sein, da könnte man Metroid Prime 4 also erneut ankündigen. Ich könnte mir das Spiel gut als „Abschluss“ der Switch vorstellen, denn ich glaube nicht, dass Nintendo so kurz vor einer neuen Konsole ein Mario veröffentlicht, sowas hebt man sich dann eher für 2025 auf.

Metroid Prime bekam letztes Jahr ein Remaster, Teil 2 und 3 stehen auch noch als Remaster im Raum, die könnte Nintendo dann im Frühjahr und Sommer einplanen. Und im Herbst oder Winter bekommen wir Metroid Prime 4 als neues Highlight.

Wäre ich Nintendo, ich würde es so machen, denn Metroid Prime ist beliebt, aber auch kein System-Seller wie Mario. Dazu noch ein Pokémon-Remake und vielleicht noch die Zelda-Spiele (Wind Waker und Twilight Princess) und das war es für 2024. Es wäre nicht das stärkste Jahr, aber das ist selten vor einer neuen Konsole der Fall.

