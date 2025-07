Microsoft bestätigt offiziell: Surface-Modelle mit Fehlfunktion im Akkulimit-Modus

Nachdem es im August wohl urlaubsbedingt etwas ruhiger um die Firmware-Updates von Microsoft für seine Surface-Modelle geworden war, erhielten im September einige Surface-Geräte ein entsprechendes Firmware-Update mit allerlei Verbesserungen, sicherheitsrelevanten Anpassungen und neuen Funktionen.

Es handelt sich um ein gängiges monatliches Veröffentlichungsmuster, das Microsoft schon immer verfolgt hat und das meiner Meinung nach in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen hat. Besitzer eines Surface Book 3, Surface Studio 2+, Surface Pro 9, Surface Laptop Studio und Laptop Studio 2 hatte ich jeweils mit einem Blogeintrag informiert.

Bei der Durchsicht der Release Notes der bereits veröffentlichten Updates ist mir jedoch ein Punkt aufgefallen, den Microsoft bei einigen Surface-Modellen als spezifische Fehlerbehebung auflistet – es geht um die Option bzw. den Akkulimit-Modus.

Surface Akkulimit-Modus war offenbar nicht funktionstüchtig

Die Option Akkulimit ist eine UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)-Einstellung, die ändert, wie der Akku des Surface-Gerätes geladen wird. In der Regel ist es nicht sinnvoll, Geräte, die mit einem Akku oder einer Batterie betrieben werden, ständig mit Strom zu versorgen, da der Akku durch das ständige Aufladen leidet und nach einigen Jahren stark an Kapazität verliert.

Bei aktivierter Option wird eine Vollladung der Batterie verhindert und die Batterie erst geladen, wenn der Ladezustand unter 50% gefallen ist. Dies schont nach Angaben von Microsoft den Akku und erhöht somit die Lebensdauer und die Langlebigkeit des Akkus. Empfohlen wird diese Einstellung für Geräte, die ständig mit dem Stromnetz in Verbindung sein müssen.

Offenbar hat die Funktion auf einigen Geräten von Microsoft nicht „richtig“ funktioniert, denn die Option wird in den Release Notes für einige Surface-Modelle mehrfach als spezieller Punkt zur Fehlerbehebung erwähnt. Der genaue Wortlaut wird wie folgt wiedergegeben: Resolves the issue that was preventing the Battery Limit setting to function as expected.

Microsoft will den Fehler aus der Welt schaffen, Updates folgen

Klickt man sich durch die Microsoft-Supportseiten für Surface-Geräte, so wurde der Fehler mit der September-Firmwareaktualisierung bisher bei folgenden Geräten behoben:

Wer eines dieser Geräte besitzt, sollte daher das September Firmware-Update installieren, um die Akkulimit-Ladefunktion wieder funktionsfähig zu machen – und auch von vielen weiteren Verbesserungen zu profitieren, die bei einigen Surface-Modellen wie dem Surface Pro 9 sehr umfangreich ausfallen können.

Es ist davon auszugehen, dass Microsoft auch für andere Surface-Modelle ein Firmware-Update zur Verfügung stellen wird, sofern der Fehler auch dort auftritt – dann allerdings als offizielles Oktober Firmware-Update.

