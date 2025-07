Nachfrage nach Polestar bricht massiv ein

Polestar blickte vor einem Jahr auf 27.800 ausgelieferte Einheiten und senkte zwar die Prognose für 2023, war mit dem ersten Halbjahr aber durchaus zufrieden. Die Marke konnte aber selbst die gesenkten Erwartungen für das Jahr nicht erfüllen.

Nach dem starken Wachstum zum Start ging man von bis zu 80.000 Einheiten für 2023 aus, am Ende wurden es weniger als 60.000 Einheiten. Das hat sich auch in den Geschäftszahlen bemerkbar gemacht, aber wie sieht es in diesem Jahr aus?

Nachfrage nach Polestar geht zurück

Noch schlechter. Polestar kommt auf 7.200 Einheiten in Q1 2024 und mit Q2 2024 sind es 20.200 Einheiten. Das zweite Quartal lief besser, daher vergleicht man es bei Polestar mit dem ersten Quartal und spricht hier von 80 Prozent Wachstum.

Doch bei Geschäftszahlen vergleicht man ein Quartal mit dem Vorjahresquartal oder Zeitraum und da ging es im ersten Halbjahr 2024 um über 37 Prozent runter. Das ist ordentlich, daher hofft Polestar jetzt voll und ganz auf die zweite Hälfte.

Polestar hofft jetzt auf die zwei SUVs

Mit dem Polestar 3 und Polestar 4 starten die beiden SUVs der Marke und das sind mittlerweile die ganz großen Hoffnungsträger, das ist klar. Sollten diese nicht das Wachstum zurückbringen, dann bin ich gespannt, was Geely hier machen wird.

Thomas Ingenlath, der Chef von Polestar, ist „zuversichtlich“ beim zweiten Halbjahr und glaubt, dass die Modellpflege des Polestar 2 und die neuen Märkte neben den SUVs für Wachstum sorgen werden. Der Markt selbst ist derzeit aber angespannt.

Polestar ist damit übrigens nicht alleine, auch der Marktführer schaut auf einen Einbruch bei der Nachfrage, bewegt sich aber natürlich weiterhin in einer anderen Liga bei den Verkaufszahlen. Man sieht, dass 2024 nicht leicht für Elektroautos ist.

Polestar sieht sich als Porsche-Jäger

Ich glaube, dass sich das 2025 wieder erholen wird, bin aber gespannt, ob alle Marken davon profitieren werden. Das Problem von Polestar ist, dass die Marke von vielen mit Tesla verglichen wird, man sich aber selbst eher auf Porsche-Level sieht.

Natürlich hätte Geely gerne ein Porsche im Konzern, darauf ist man auch bei der Volkswagen AG sehr stolz, aber dann muss man sich mit Porsche messen und da wird die Luft für Polestar schnell dünn. Meine Vermutung ist, dass der elektrische Porsche Macan den neuen Polestar 3 bei der Nachfrage komplett dominieren wird.

