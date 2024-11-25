Gaming

Naughty Dog: Das neue Spiel rückt immer näher

Naughty Dog arbeitet zwar an The Last of Us Part 3, aber das Spiel dürfte noch ein paar Jahre in der Zukunft liegen. Vorher kommt angeblich ein ganz neues Spiel und eine ganz neue Marke und dieses Projekt könnte die Fans des Studios überraschen.

Was sie aber nicht überraschen wird, ist die Besetzung, denn Troy Baker ist mit von der Partie, das hat Neil Druckman gegenüber GQ bestätigt. So langsam aber sicher scheint Naughty Dog also in die Öffentlichkeit zu gehen und spricht über das Spiel.

Naughty Dog: Seit über 4 Jahren kein neues Spiel

Vor ein paar Tagen hat der Chef von Naughty Dog erst verlauten lassen, dass das Spiel sogar schon seit 2020 in der Entwicklung ist und er alle Freiheiten von Sony bekam. Troy Baker kennen einige von euch sicher, er war unter anderem Sprecher für Joel in The Last of Us und auch Sam Drake in Uncharted 4: A Thief’s End.

Naughty Dog benötigte in den letzten Jahren drei bzw. vier Jahre für ein neues Spiel, aber seit The Last of Us Part 2 sind über vier Jahre ins Land gezogen. Die Entwicklung dauert in der heutigen Zeit allerdings länger. Ich könnte mir vorstellen, dass man 2025 den neuen Titel zeigen wird – vielleicht kommt er aber erst 2026.

Playstation Logo 2024 Header

Neue PS5-Spiele? Es sind „sehr viele PlayStation-Sachen geplant“

Hat Sony noch ein PlayStation-Event für 2024 vorgesehen? Immerhin feiert man in wenigen Tagen das 30. Jubiläum (3. Dezember) und…

25. November 2024 | Jetzt lesen →

