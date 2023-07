Neu bei WOW: Werbung und Premium-Abo

Wir haben bereits im Juni darüber berichtet, jetzt geht es offiziell los, denn WOW bekommt eine neue Abo-Struktur. Und keine „Sorge“, es gibt weiterhin kein 4K HDR, obwohl das schon beim letzten Mal einige bei „WOW Premium“ hofften.

WOW: Werbung ohne Premium-Abo

Premium bedeutet in diesem Fall, dass es keine Werbung gibt, man FHD-Qualität „genießen“ darf und dann gibt es noch Dolby 5.1 Surround Sound (also nein, wer neben 4K auf Dolby Atmos hofft, das kommt nicht). Und was kostet das dann?

Das Basis-Abo von WOW startet bei 5,99 Euro und da gibt es dann nur noch 720p und Stereo-Sound, wer die Premium-Features möchte, der zahlt 5 Euro zusätzlich pro Monat. Alle Details zu den neuen Abos gibt es ab jetzt direkt bei WOW.

Bestandskunden bekommen direkt WOW Premium und Neukunden können das Premium-Paket eine Woche kostenlos testen. Und falls es nicht selbsterklärend sein sollte: Basis-Abo bedeutet ab sofort Werbung (nicht nur für WOW-Inhalte).

WOW: Gut läuft es wohl nicht

Wie sagt man so schön: Alter Wein in neuen Schläuchen. Bei Premium im Namen erwartet vermutlich jeder die beste Qualität, aber darauf verzichtet man. Eigentlich wird das Angebot sogar schlechter, denn neue Sky Originale gibt es nicht mehr.

Ohne die Inhalte von Warner (genau genommen HBO) und gewisse Rechte für Sport, wäre Sky/WOW vermutlich schon am Ende. Gut läuft es aber nicht, denn die Warner-Inhalte werden irgendwann verschwinden. Kein Wunder also, dass man seit einigen Monaten hört, dass die aktuellen Besitzer einen neuen Käufer suchen.

