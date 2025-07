Neue Avengers-Filme: Kommt die große Überraschung bei Marvel?

Kommende Woche startet die Comic-Con 2024 in San Diego, die größte Messe ihrer Art, und die Marvel Studios sind in diesem Jahr mal wieder dabei. Es ist mit einer spannenden Ankündigung zu rechnen und es gibt bereits erste Gerüchte.

So deutet sich derzeit ein Comeback der Russo-Brüder an, die mit Infinity War und Endgame die zwei erfolgreichsten Marvel-Filme umgesetzt haben. Sie sollen die nächsten zwei Avengers-Filme übernehmen, die derzeit in einer Krise stecken.

Sehen wir Avengers vs. X-Men als Ereignis?

Das mit Kang kam nicht nur schlecht bei den Fans an, der Schauspieler selbst ist mittlerweile bei Disney raus und daher benötigt man einen neuen Plan. Hier hört man, dass sogar eine durchaus große Überraschung bei Marvel anstehen könnte.

Die X-Men gehören mittlerweile zu den Marvel Studios dazu und es wäre denkbar, dass wir tatsächlich ein Avengers vs. X-Men bei den Filmen bekommen. Das war ein großes Ereignis in einer Comic-Reihe von 2012. Also doch ein Secret Wars-Finale?

Disney und die Marvel Studios haben mittlerweile deutlich mehr Möglichkeiten bei den Marken und das nutzt man so langsam bei neuen Filmen aus (Disney hat 2019 bekanntlich große Teile von 21st Century Fox übernommen, wo die Rechte lagen).

Ich bin jedenfalls gespannt, was uns die Marvel Studios kommende Woche zeigen und wohin die Reise des Marvel Cinematic Universe geht. Der aktuelle Stand des MCU ist eher bescheiden und ich bin fast komplett raus, wäre aber bereit für ein Comeback, wenn man das mit den Filmen und Serien mal ordentlich durchplant.

