Neue Google-Lautsprecher für 2023 deuten sich an

Google hat in einem internen Dokument, welches 9TO5Google einsehen konnte, angekündigt, dass bestimmte Entwicklungen an Fuchsia OS im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen sein sollen, damit das OS bereit für neue Produkte ist.

Man setzt bei den Nest-Lautsprechern mittlerweile auf Fuchsia und Ende 2022 haben wir erfahren, dass Google wohl an zwei neuen Speakern arbeitet. Darunter soll auch ein neues Top-Modell sein, welches Ultrabreitband und mehr besitzt.

Man kann vermuten, dass Google diese neuen Lautsprecher mit Fuchsia auf den Markt bringt und die Produktion im Herbst anläuft, damit die Produkte pünktlich im Winter (Weihnachtsgeschäft) auf den Markt kommen. Der letzte (normale) Speaker von Google ist schon etwas älter, der Nest Audio wurde schon 2020 vorgestellt.

Es sieht so aus, als ob wir in diesem Jahr endlich wieder mehr Smart Home-Produkte im Audio-Bereich von Google sehen werden, das erste Pixel Tablet kann auch als smarter Speaker genutzt werden. In den letzten Jahren war es hier etwas ruhiger.

