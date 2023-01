Neuer Nest-Speaker: Plant Google eine Antwort auf den Apple HomePod?

Apple hat auf die Kritik der Nutzer reagiert und den großen HomePod zurück ins Lineup gebracht. Bei Amazon ist der Echo Studio sehr beliebt und daher hat man die Software letztes Jahr optimiert und noch eine weiße Version nachgereicht:

Und Google? Dort hat man den Google Home Max im Jahr 2020 eingestellt. Aus dem Google Home Mini wurde der Google Nest Mini und der normale Home bekam immerhin auch einen Nachfolger. Ein Max-Modell fehlt aber seit dem im Lineup:

Nun deuten sich neue Nest-Speaker an, denn wir haben Ende 2022 erfahren, dass sowas für 2023 geplant ist und laut 9TO5Google sind viele Farben des Google Nest ausverkauft. In Deutschland gibt es sowieso nur Schwarz und Grau als Option.

Ein Google Nest Max wird gewünscht

Sehen wir also bald einen neuen Nest-Speaker und wird das endlich mal ein guter Speaker und eine Antwort auf den Apple HomePod und Amazon Echo Studio? Bei den Google-Ökosystem-Nutzern existiert dieser Wunsch nach der Möglichkeit.

Ja, diese großen Lautsprecher sind nicht lukrativ im Smart Home-Lineup, aber sie sind wichtig. Der Google Home Max sorgte bei mir damals dafür, dass ich Google und nicht Amazon wählte. Nach dem Ende wechselte ich daher auch zu Amazon.

Ich wollte mal zu Apple und den HomePods wechseln, doch dann kam das Ende des HomePods und ohne so eine Option kommt ein Speaker-Setup für mich nicht infrage. Daher wäre ein Google Nest Max gut (mehr Konkurrenz auf dem Markt).

Google pusht momentan das komplette Ökosystem rund um Pixel und Nest und ich bin gespannt, was wir 2023 alles sehen werden. Ein richtig guter Nest-Speaker mit tollem Sound, UWB, Matter und Co. wäre in meinen Augen ein wichtiger Schritt.

