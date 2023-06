Podcast von Joe Rogan: Spotify ignoriert das Problem einfach

Joe Rogan gehört zu den größten und erfolgreichsten Podcasts da draußen und Spotify hat damals mehrere Millionen bezahlt, um diesen exklusiv auf die eigene Plattform zu holen. Doch der Podcast sorgt immer wieder für Schlagzeilen.

Joe Rogan und die Falschinformationen

Schon letztes Jahr war Joe Rogan ein Problem für Spotify und man musste sich äußern und löschte sogar einige Folgen. Spotify gelobte Besserung, doch an der hat man kein ernstes Interesse, denn Joe Rogan darf normal weitermachen.

In den Podcasts verbreitet er weiterhin Falschmeldungen, wenn es um Impfungen, 5G oder WLAN geht. Es sind klassische Verschwörungstheorien, die Joe Rogan da einem großen Publikum präsentiert und Spotify ignoriert das Problem einfach.

Joe Rogan hat wohl erkannt, dass er Spotify kontrolliert und nicht Spotify ihn und daher macht er einfach weiter, ohne Konsequenzen zu spüren. Auf Nachfrage gibt Spotify an, dass die Falschaussagen noch im Rahmen dessen sind, was man für vertretbar hält, aber am Ende dürfte man die Konsequenzen davon fürchten.

Was, wenn man wirklich Stellung bezieht und das bei einer erneuten Debatte nicht herunterspielt? Dann müsste man sich von Joe Rogan trennen, aber davor hat man bei Spotify wohl Angst. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Spotify alles mitmacht, denn man rudert bei Podcasts immer mehr zurück und investiert weniger Geld.

