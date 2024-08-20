Polestar 4: Neues Elektroauto startet in Deutschland
Polestar präsentierte im Frühjahr 2023 den Polestar 4, das vielleicht wichtigste Elektroauto für die kommenden Jahre der Marke. Dieser sollte eigentlich schon ein bisschen früher starten, verzögerte sich dann aber. Jetzt geht es auch bei uns los.
Wie Polestar mitteilt, werden ab sofort die ersten Einheiten des Polestar 4 hier in Deutschland an Kunden ausgeliefert, ab sofort könnte euch das Elektroauto also auf der Straße begegnen. Preis? Wie wir seit Januar wissen, über 60.000 Euro.
Eigentlich sollte der Polestar 4 mal sowas wie ein Pendant zum Tesla Model Y (wie der Polestar 2 zum Tesla Model 3) werden, aber selbst die Performance-Version ist bei Tesla günstiger, daher vergleicht sich Polestar mittlerweile lieber mit Porsche.
Polestar 4 ist ein wichtiger Meilenstein
Polestar bezeichnet den Polestar 4 als „wichtigen Meilenstein für (das) Jahr 2024“ und das muss er auch sein, denn die Nachfrage bricht bei Polestar gerade ein und es ist der günstigere von den zwei neuen SUVs, der muss sich jetzt gut verkaufen.
Und der Polestar 3? Das ist der andere und etwas teurere SUV, der auch noch 2024 kommt, aber der Fokus liegt auf dem Polestar 4. Ich bin gespannt, ob die zwei SUVs die Nachfrage wieder ankurbeln werden, das zeigen dann die Geschäftszahlen.
Einen direkt vergleichbaren Konkurrenten gibt es tatsächlich gar nicht. Von der Form her vielleicht ein Jaguar i-Pace, aber der ist nicht mehr am Markt. Ein Model Y ist höher, bietet viel mehr Platz und ist als Massenmodell viel günstiger positioniert. Die Limousinen EQE und A6 e-tron sind von den Maßen gar nicht so weit weg, aber gegen die wird es schwer für Polestar.
Leider bietet man trotz des üppigen Preises noch keine moderne Schellladefähigkeit, kein V2L usw. Und das Ding ist ziemlich breit (201 cm mit eingeklappten Spiegeln).
Doch der P4 hat die Funktion V2L! Bloß wird man noch auf ein Update warten müssen!
Ein Polestar 4 sollte es nicht schwer haben gegen einen EQE! Ich hatte einen EQE sowie ein Ioniq 5, was leider meine beiden schlechtesten Entscheidungen waren beim Autokauf. Aber wer einmal im EQE/EQS saß und es vergleicht mit dem dagegen billigen Polestar 4 vom Preis! Denkt sich nur wo ist Mercedes falsch abgebogen!!! Preis/Leistung stimmt bei Mercedes absolut nicht und das sieht man im Wertverlust (ebenfalls Porsche). Die gute alte Qualität und Materialanmutung gibst nicht mehr! Daher freue ich mich schon sehr auf meinen Polestar 4 den ich im September abholen darf.
Der Polestar 2 war nach meinem Elektroautoranking vom reinen E-fahren das 2. beste nach Tesla (Lenkung/Antrieb/Strompedal/Reku-Gefühl)! Daher bin ich frohen Mutes das der P4 noch deutlich besser wird als es der P2 schon war!