Polestar 4: Neues Elektroauto startet in Deutschland

Polestar präsentierte im Frühjahr 2023 den Polestar 4, das vielleicht wichtigste Elektroauto für die kommenden Jahre der Marke. Dieser sollte eigentlich schon ein bisschen früher starten, verzögerte sich dann aber. Jetzt geht es auch bei uns los.

Wie Polestar mitteilt, werden ab sofort die ersten Einheiten des Polestar 4 hier in Deutschland an Kunden ausgeliefert, ab sofort könnte euch das Elektroauto also auf der Straße begegnen. Preis? Wie wir seit Januar wissen, über 60.000 Euro.

Eigentlich sollte der Polestar 4 mal sowas wie ein Pendant zum Tesla Model Y (wie der Polestar 2 zum Tesla Model 3) werden, aber selbst die Performance-Version ist bei Tesla günstiger, daher vergleicht sich Polestar mittlerweile lieber mit Porsche.

Polestar 4 ist ein wichtiger Meilenstein

Polestar bezeichnet den Polestar 4 als „wichtigen Meilenstein für (das) Jahr 2024“ und das muss er auch sein, denn die Nachfrage bricht bei Polestar gerade ein und es ist der günstigere von den zwei neuen SUVs, der muss sich jetzt gut verkaufen.

Und der Polestar 3? Das ist der andere und etwas teurere SUV, der auch noch 2024 kommt, aber der Fokus liegt auf dem Polestar 4. Ich bin gespannt, ob die zwei SUVs die Nachfrage wieder ankurbeln werden, das zeigen dann die Geschäftszahlen.