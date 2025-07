Porsche Taycan blickt wohl auf Nachfrage-Problem

Der Porsche Taycan wurde zum Start eher skeptisch gesehen, entwickelte sich dann aber sehr schnell zu einem echten Erfolgsmodell für die Marke und konnte sogar den 911er als Klassiker ablösen (die SUVs blieben natürlich die Nummer 1).

Doch wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, trifft die sinkende Nachfrage nach den Elektroautos jetzt auch Porsche, und zwar „mit Wucht“. Der Porsche Taycan soll auf einen Einschichtbetrieb umgestellt werden, Arbeitsplätze will man nicht streichen.

Einen günstigeren Preis schließt Porsche jedoch aus, sowas wäre auch ein Mittel, um die Nachfrage anzukurbeln. Es geht darum, die „Beschädigung der Marke und ihrer Wertigkeit zu vermeiden“. Und die Neuauflage des Porsche Taycan soll die sinkende Nachfrage nicht ausgleichen können, daher gibt es eine andere Hoffnung.

In diesem Jahr steht mit dem elektrischen Porsche Macan das zweite Elektroauto aus Zuffenhausen an und da der Macan als Verbrenner wegfällt, muss diese neue Version einschlagen. Da wird ein Blick in die Verkaufszahlen von Porsche spannend.

