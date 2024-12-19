Porsche Taycan: Vom Problem zum Liebling zum Problem
Als Porsche vor ein paar Jahren den Mission E präsentierte, da war man noch sehr euphorisch beim ersten Elektroauto der Marke. Doch als der Porsche Taycan an den Start ging, da war die Nachfrage verhalten. Das änderte sich dann allerdings später.
In den Monaten danach wurde der Porsche Taycan zum Bestseller der Marke und überholte sogar teilweise den Porsche 911. Platz 3 hinter den beiden SUVs galt als sicher. Doch dann folgte vor ein paar Monaten plötzlich der Absturz des Taycan.
In diesem Jahr legte Porsche daher mit einem Facelift nach, aber das reicht bisher nicht aus, die Nachfrage geht zurück. Laut Automobilwoche überlegt man daher, dass der Taycan aus dem Stammwerk in Zuffenhausen nach Leipzig verlegt wird.
Der Fokus könnte auf einen Manufaktur-Betrieb gelegt werden, denn Porsche stellt sich gerade auf weniger Autos im Jahr ein, will aber die Gewinnmarge halten oder steigern. Sehr teure Sonderanfertigungen sind eine Möglichkeit, aber keine Lösung.
Was sind die Probleme des Taycan?
Doch warum hat es der Porsche Taycan plötzlich so schwer? Es gibt viele Gründe dafür, aber die harte Konkurrenz in China ist ein Problem. Doch auch der sehr hohe Wertverlust für einen Porsche ist ein Problem. Die Technik entwickelt sich bei den Elektroautos rasant weiter, das Facelift hat die gebrauchten Preise auch beeinflusst.
Und es wird nicht besser, denn das Facelift bekam noch nicht die neue Software der Volkswagen AG, diese startet erst jetzt im Macan. Früher oder später wird aber auch der Taycan nachziehen müssen und das wissen Porsche-Kunden sicher auch.
Bei Porsche herrscht mittlerweile eine Panikstimmung und einige sind wohl davon überzeugt, dass Verbrenner die Lösung sein könnten. Porsche muss jetzt aber einen Weg finden, wie man als Luxusmarke auch in Zukunft attraktiv bleiben kann.
Technik entwickelt sich momentan schnell weiter, die Leistung eines Porsche gibt es mittlerweile für deutlich weniger Geld in einem Tesla Model 3 Performance, und jetzt auch mit einem guten Fahrwerk, die Branche blickt auf eine ganz neue Ära.
Porsche muss bei den Elektroautos einen Weg finden, wie sie auch viele Jahre nach dem Marktstart attraktiv bleiben. In der Verbrenner-Ära war das kein Problem, da tat sich bei der Technik kaum noch etwas, diese Zeiten sind jetzt allerdings vorbei.
Meine Güte, was wieder für eine China-Propaganda. Sorry, die chinesischen Karren können dem Taycan nicht das Wasser reichen, nein, auch der SU7 nicht, der ist eher ein Model 3 Konkurrent.
Grund sind eher der hohe Wertverlust, so ein Taycan steht in 20 Jahren im Museum aber wird nicht mehr gefahren werden. Und, so ungerne es E-Auto Fans hören, im Vergleich zum Verbrenner machen Elektro-Sportwagen die sich eher ähnlich wie Limousinen fahren nicht halb so viel Spaß als Sportwagen.
Finde das so schon vergleichbar. Die wenigsten werden wohl die Querdynamik miteinander bewerten. Da gehts meistens um den 0-100 Wert. Alles andere wie Fahrwerk, Sitze, Bedienung usw. sind subjektiv. Klar ist da Porsche einfach besser, aber ist es das den Kunden auch wert?
Ein Auto für die Hälfte des Preises mit vergleichbaren Fahrleistungen zu bekommen, ist halt doch auch ein Argument.
Ich glaube auch nicht, dass der Taycan im Museum verschwindet. Der hat schon Potential. Meiner Meinung nach ist das Problem eher, dass sie das Facelift nochmal deutlich teurer gemacht haben.
Naja, der SU7 würde in Europa bestenfalls bei 60.000 losgehen, realistisch wären eher 80.000. Der MG Cyberster geht als Vergleich bei 65.000 los, Und wer einen Sportwagen will, der legt sehr viel wert auf Fahrdynamik etc.und da versagt der SU7 nunmal auf ganzer Linie und ohnehin kann da kaum ein Hersteller Porsche das Wasser reichen.
Ich bleibe entsprechend dabei, Als BEV sind solche Sportwagen absolute Nische, vielleicht als Drittfahrzeug aber eben nicht für den täglichen Gebrauch und dafür sind sie zu teuer bei zu wenig Fahrspaß.
Wobei der Taycan so oder so insgesamt mehr als doppelt soviele Verkäufe hat wie besagter SU7… wobei man natürlich zugeben muss, in diesem Jahr sind die Verkäufe astronomisch schlecht und der SU7 verkauft aktuell geschätzt in zwei Monaten soviel wie der Taycan im ganzen Jahr.
Finde das Wertverlust Thema echt spannend. Ein Auto von der Stange ist doch kein Invest. Wenn man es also kauft, ist das Geld weg. Entweder man kann sich diesen verschwenderischen Luxus also leisten, oder eben nicht. Und wer Wertanlage sucht, der kauft Wertpapiere oder.ä.
Eventuell kaufen die Leute nicht mehr, weil ihnen das gebotene eben den Betrag nicht mehr wert ist.