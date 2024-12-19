Porsche Taycan: Vom Problem zum Liebling zum Problem

Als Porsche vor ein paar Jahren den Mission E präsentierte, da war man noch sehr euphorisch beim ersten Elektroauto der Marke. Doch als der Porsche Taycan an den Start ging, da war die Nachfrage verhalten. Das änderte sich dann allerdings später.

In den Monaten danach wurde der Porsche Taycan zum Bestseller der Marke und überholte sogar teilweise den Porsche 911. Platz 3 hinter den beiden SUVs galt als sicher. Doch dann folgte vor ein paar Monaten plötzlich der Absturz des Taycan.

In diesem Jahr legte Porsche daher mit einem Facelift nach, aber das reicht bisher nicht aus, die Nachfrage geht zurück. Laut Automobilwoche überlegt man daher, dass der Taycan aus dem Stammwerk in Zuffenhausen nach Leipzig verlegt wird.

Der Fokus könnte auf einen Manufaktur-Betrieb gelegt werden, denn Porsche stellt sich gerade auf weniger Autos im Jahr ein, will aber die Gewinnmarge halten oder steigern. Sehr teure Sonderanfertigungen sind eine Möglichkeit, aber keine Lösung.

Was sind die Probleme des Taycan?

Doch warum hat es der Porsche Taycan plötzlich so schwer? Es gibt viele Gründe dafür, aber die harte Konkurrenz in China ist ein Problem. Doch auch der sehr hohe Wertverlust für einen Porsche ist ein Problem. Die Technik entwickelt sich bei den Elektroautos rasant weiter, das Facelift hat die gebrauchten Preise auch beeinflusst.

Und es wird nicht besser, denn das Facelift bekam noch nicht die neue Software der Volkswagen AG, diese startet erst jetzt im Macan. Früher oder später wird aber auch der Taycan nachziehen müssen und das wissen Porsche-Kunden sicher auch.

Bei Porsche herrscht mittlerweile eine Panikstimmung und einige sind wohl davon überzeugt, dass Verbrenner die Lösung sein könnten. Porsche muss jetzt aber einen Weg finden, wie man als Luxusmarke auch in Zukunft attraktiv bleiben kann.

Technik entwickelt sich momentan schnell weiter, die Leistung eines Porsche gibt es mittlerweile für deutlich weniger Geld in einem Tesla Model 3 Performance, und jetzt auch mit einem guten Fahrwerk, die Branche blickt auf eine ganz neue Ära.

Porsche muss bei den Elektroautos einen Weg finden, wie sie auch viele Jahre nach dem Marktstart attraktiv bleiben. In der Verbrenner-Ära war das kein Problem, da tat sich bei der Technik kaum noch etwas, diese Zeiten sind jetzt allerdings vorbei.