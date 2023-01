Sackboy: Sony startet bald mit beliebter PlayStation-Marke auf Smartphones

Sony erobert aktuell nicht nur den PC mit PlayStation-Spielen, letztes Jahr hat man auch betont, dass der mobile Markt viel Potenzial für Wachstum mitbringt und ein Studio für mobile Spiele gegründet. Das erste Spiel des Studios dauert noch etwas.

Dafür kommt am 21. Februar mit Ultimate Sackeboy ein neues Spiel für Android und iOS auf den Markt, welches eine beliebte PlayStation-Marke nutzt. Wer jetzt aber die Hoffnung hat, dass ein vollwertiges Sackboy-Spiel ist: Nein, das leider nicht.

Sony hat die Marke lediglich an einen Drittanbieter abgegeben und dieser hat einen Runner auf die Beine gestellt. Es sieht aber so aus, als ob der Charme von Sackboy gut getroffen wurde, auch wenn ich persönlich diese Art von Spiel nicht so mag.

Ultimate Sackboy wurde schon letztes Jahr als Soft-Launch veröffentlicht und wer will, der kann sich schon im Google Play Store für die Android-Version anmelden.

Ich bin mal gespannt, was da in Zukunft so kommt und hoffe, dass Sony das nicht so lieblos wie Nintendo angeht. Die haben ihre Mobile-Strategie mittlerweile auch wieder stark reduziert, da sie beim Erfolg der Switch nicht wirklich benötigt wird.

