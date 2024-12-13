Seat hat seine Rolle im Volkswagen-Konzern gefunden

Mobilität

Seat ging es viele Jahre nicht gut und mit dem Aufstieg von Cupra stellte sich bei Volkswagen ernsthaft die Frage, wie es mit Seat weitergeht. Cupra ist die Zukunft und bleibt der Liebling, aber mittlerweile hat Seat eine Rolle im Konzern gefunden.

Seat mit Fokus auf günstige Verbrenner

Kommendes Jahr werden wir aktualisierte Versionen des Ibiza und Arona sehen, so Wayne Griffiths im Gespräch mit Autocar. Seat soll dann eine Marke für kompakte und preiswerte Autos mit Hybrid-Antrieb werden, davon gibt es derzeit nicht viele.

Der Fokus von Cupra wird also weiterhin auf dem Highend-Markt liegen, man ist ja preislich fast auf dem Level der Premiummarken, mit Hybriden und elektrisch, bei Seat fokussiert man sich auf preiswerte Hybride und Verbrenner. Langfristig ist bei Seat auch ein Elektroauto geplant, aber das liegt noch viele Jahre in der Zukunft.

Die neuen Investitionen in den Ibiza und Arona sollen jedoch nicht als Schritt zurück zur Verbrenner-Ära verstanden werden, so Wayne Griffiths, man möchte damit nur eine Option in den nächsten Jahren haben, falls Menschen noch kein Elektroauto wollen. Man kann Menschen nicht zwingen und Seat will hier eine Option bleiben.

Cupra dürfte weiter der Liebling bleiben

Im VW-Konzern macht man bei der Seat S.A. also vorerst mit zwei Marken weiter und hat für beide eine klare Strategie aufgestellt. Seat bleibe eine Marke für die Verbrenner-Fraktion, wenn auch mit etwas Hybrid-Technik, ganz ohne geht es nicht.

Ich bin gespannt, ob dieser Plan aufgeht, denn die Nachfrage nach solchen Autos wird noch eine Weile bleiben, aber die Gewinnmarge ist in dieser Klasse nicht der Hit und die Volkswagen AG will eigentlich ihre Gewinnmarge steigern. Seat bleibt zwar, das Lieblingskind dürfte aber auch in den nächsten Jahren sicher Cupra sein.

Cupra Leon hat eine Zukunft als Elektroauto

Volkswagen spricht mittlerweile gerne über den neuen und elektrischen VW Golf, der quasi den VW ID.3 in Zukunft ablösen wird.…

13. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Martin 👋
    sagt am

    ich verstehe das mit dem Streben nach mehr Marge bei VW nicht.

    Wenn ich viel Geld fuer ein Auto ausgeben will, kaufe ich mir nix, wo „Volkswagen“ dran steht…
    (Das Problem hatte der Phaeton ja auch: Niemand, der Geld fuer ein Luxusauto ausgibt, will dass dann Volkswagen dran steht)

    Antworten
  2. Tom 🍀
    sagt am

    Super. Seat war vorher schon meine Lieblingsmarke und diese Ausrichtung freut mich sehr.

    Antworten
  3. Neuhier 💎
    sagt am

    Wäre schön, wenn es für Seat weiter geht. Habe noch einen Leon Kombi und der ist super. Finde Cupra einfach zu prollig.

    Antworten
    1. Matze50 🌀
      sagt am zu Neuhier ⇡

      Aber nice isser

      Antworten

