Sony WF-1000XM6: Das ist neu beim Flaggschiff-Kopfhörer für 2026

Der Zeitpunkt der Ankündigung rückt endlich näher und wir werden schon bald die Sony WF-1000XM6 in den Händen halten. So langsam brodeln auch die Gerüchte und wir hatten hier vor wenigen Tagen die ersten Produktbilder des Kopfhörers.

Diese haben uns gezeigt, dass es ein neues Design für 2026 gibt, die Ergonomie ist also ein Thema der neuen Generation. Doch es gibt mehr, so Dealabs, dazu zählen auch der neue QN3e-Prozessor und 8 statt 6 Mikrofone für ein besseres ANC.

Sony hat dem WF-1000XM6 außerdem einen neuen Lautsprecher für besseren Sound spendiert und es gibt einen neuen Digital-Analog-Converter und Verstärker.

Dinge wie 360 Grad Sound, LDAC, DSEE Extreme und Co. sind wieder mit dabei und man hat den Equalizer ausgebaut, um noch mehr Feintuning zu erlauben. Bei der Akkulaufzeit gibt es wieder 8 Stunden und mit Case bekommt man 16 Stunden.

Bluetooth 6, eine IPX4-Zertifizierung und Auracast runden das Paket ab, welches angeblich 299,99 Euro kostet. Also, 300 Euro, Ankündigung diese Woche, Start Ende Februar, neues Design, besseres ANC und besserer Sound, so kann man den Sony WF-1000XM6 gut zusammenfassen. Wir werden natürlich bald berichten.