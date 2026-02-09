Audio

Sony WF-1000XM6: Das ist neu beim Flaggschiff-Kopfhörer für 2026

Autor-Bild
Von
|

Der Zeitpunkt der Ankündigung rückt endlich näher und wir werden schon bald die Sony WF-1000XM6 in den Händen halten. So langsam brodeln auch die Gerüchte und wir hatten hier vor wenigen Tagen die ersten Produktbilder des Kopfhörers.

Diese haben uns gezeigt, dass es ein neues Design für 2026 gibt, die Ergonomie ist also ein Thema der neuen Generation. Doch es gibt mehr, so Dealabs, dazu zählen auch der neue QN3e-Prozessor und 8 statt 6 Mikrofone für ein besseres ANC.

Sony hat dem WF-1000XM6 außerdem einen neuen Lautsprecher für besseren Sound spendiert und es gibt einen neuen Digital-Analog-Converter und Verstärker.

Dinge wie 360 Grad Sound, LDAC, DSEE Extreme und Co. sind wieder mit dabei und man hat den Equalizer ausgebaut, um noch mehr Feintuning zu erlauben. Bei der Akkulaufzeit gibt es wieder 8 Stunden und mit Case bekommt man 16 Stunden.

Bluetooth 6, eine IPX4-Zertifizierung und Auracast runden das Paket ab, welches angeblich 299,99 Euro kostet. Also, 300 Euro, Ankündigung diese Woche, Start Ende Februar, neues Design, besseres ANC und besserer Sound, so kann man den Sony WF-1000XM6 gut zusammenfassen. Wir werden natürlich bald berichten.

Xbox Showcase 2024 Logo Header

Die nächste Xbox wird die „ehrgeizigste“ Konsole aller Zeiten

Microsoft soll die bisher „ehrgeizigste“ Hardware bei der Zukunft der Xbox geplant haben, so Jez Cordon von Windows Central in…

9. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Sony WF-1000XM6: Das ist neu beim Flaggschiff-Kopfhörer für 2026
Weitere Neuigkeiten
Sony Ps5 Pro Playstation Header
PlayStation 6: So viel RAM steckt in der neuen Konsole
in Gaming
Horizon Aloy Wasser
Horizon 3 noch „weit entfernt“: Das dürfte ein PS6-Spiel werden
in Gaming
Mercedes: Die elektrische A-Klasse wird ein „verdammt attraktives Auto“
in Mobilität
Xbox Showcase 2024 Logo Header
Die nächste Xbox wird die „ehrgeizigste“ Konsole aller Zeiten
in Gaming
Apple Event September 2021 Header
Apple: Diese 5 Produkte kommen bald
in News
Kommentar: Meine Einschätzung zu Apples iPad- und Mac-Strategie 2026
in Kommentar
Nintendo Switch: Zahl der aktiven Spieler geht erstmals zurück
in Gaming
The Last Of Us Hbo Serie Joel
The Last of Us: Überraschende Wendung bei der HBO-Serie
in News
Mein Tipp der Woche: Fallout (Serie bei Amazon Prime Video)
in Kommentar
Dkb Header
backFlip 06/2026: DKB hebt Festgeldzinsen für fünf Laufzeiten an und ergänzt Bonusaktion
in backFlip