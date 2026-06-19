Volkswagen: Der nächste Elektro-GTI macht sich bereit

Volkswagen beendet das GTX-Branding und bringt den GTI in das elektrische Zeitalter, den Anfang machte vor ein paar Wochen der VW ID Polo GTI. Aber es wird noch einen GTI in diesem Jahr geben, den VW ID.3 GTI (basiert auf dem Neo).

Es bleibt beim Heckantrieb, wie beim VW ID.3 GTX, aber es gibt etwas mehr GTI-Optik mit dem Wabenmuster. Und mit 340 PS auch etwas mehr Leistung. Hier und da hat VW noch ein paar Dinge optimiert, aber es ist schon ein bisschen ironisch, dass das jetzt gut genug für einen GTI, aber „nicht gut genug für einen Golf“ ist.

Die finale Testphase hat jedenfalls begonnen, es gibt erste Bilder eines Erlkönigs, wenn auch noch mit einem anderen Bodykit und nicht foliert. Aber man erkennt den Neo und ein bisschen GTI, eine Ankündigung folgt dann im zweiten Halbjahr 2026.

Man hört ja gerne, dass GTI keinen Sinn bei Elektroautos macht, was auch, wenn man es ganz genau nimmt, stimmt, denn „Injektion“ passt da nicht. Spielt aber am Ende keine Rolle, wir wissen, was damit gemeint ist, wie bei einem Turbo-Schriftzug bei Porsche auch (ein Taycan oder Macan haben auch keinen Turbolader mehr).

🏁⚡️ #Volkswagen resucita sus siglas más míticas con el nuevo ID3 Neo #GTI, un compacto eléctrico y deportivo que dice adiós a la tracción delantera Apuesta por la propulsión trasera con unos espectaculares 320 CV de potencia y promete rozar los 600 km de autonomía WLTP 🔋🚗 pic.twitter.com/57vot6twK6 — ForoCochesEléctricos (@foroelectricos) June 17, 2026

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗