Apple Maps hat jetzt offiziell Werbeanzeigen

Apple kündigte Anfang des Jahres an, was sich seit langer Zeit dank Gerüchten oft angedeutet hat: Der Kartendienst „Apple Maps“ bzw. „Apple Karten“ bekommt bald Werbung. Vor ein paar Tagen ging es dann los, Apple suchte erste Werbepartner.

Diese hat man schnell gefunden und nicht lange gewartet, erste Nutzer sehen ab sofort Werbung in Apple Maps. Aber es bleibt dabei, die Werbung in Apple Maps wird es vorerst nur in den USA und Kanada geben, bisher nicht in Deutschland.

Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis Apple die Werbung global verteilt, immerhin baut man diese Sparte seit einiger Zeit aus und sieht darin eine Einnahmequelle. Ich könnte mir vorstellen, dass Apple Maps spätestens ab 2027 bei uns Werbung hat.

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