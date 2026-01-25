backFlip

backFlip 04/2026: Mazda bricht ein: Neuer Verbrenner soll die Marke auf Kurs bringen

Autor-Bild
Von
|

Die 3. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Mazda bricht ein: Neuer Verbrenner soll die Marke auf Kurs bringen“, „Das Ende von Avatar? Der Hype im Kino ist vorbei“ und „Samsung Galaxy S26 hat ein überraschendes Datum“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Mazda bricht ein: Neuer Verbrenner soll die Marke auf Kurs bringen
  2. Das Ende von Avatar? Der Hype im Kino ist vorbei
  3. Samsung Galaxy S26 hat ein überraschendes Datum
  4. Dacia muss sein Elektroauto aktuell „verscherbeln“
  5. Google: Alles wird teurer, aber nicht das neue Pixel-Smartphone
  6. Mazda ist mit erstem Elektroauto endgültig gescheitert
  7. Spotify wird teurer: Neue Preise für 2026 starten
  8. Digitaler Fahrzeugschein: Meine erste Hauptuntersuchung mit der i-Kfz-App
  9. 1822direkt vollzieht Zinserhöhung beim Tagesgeld
  10. Skoda erreicht „neues Erfolgslevel“: Elektroautos kommen gut an

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / backFlip / backFlip 04/2026: Mazda bricht ein: Neuer Verbrenner soll die Marke auf Kurs bringen
Weitere Neuigkeiten
Kaufland elektrifiziert Logistik weiter und setzt auf neuen Ladepark
in Handel
Opel Corsa Elektric Elektro Auto Kfz Pkw
Das waren gefragte Leasingautos 2025
in Mobilität
Aldi Su D Bargeldauszahlung 300dpi
Supermärkte schlagen Banken beim Bargeld
in Handel
Amazon Fire Tv Remote Pro Tasten
Prime Video und Netflix verlieren Marktanteile in Deutschland
in News
Netzausbau Greenfield Passau Patriching 594991444 510331406 Credits Abel Mobilfunk Highres
NG eCall startet in deutschen Mobilfunknetzen
in Provider
Neue Elektroauto-Förderung 2026: Überblick über günstige Modelle
in Mobilität
Congstar
congstar startet Aktionen für Prepaid-Tarife
in Tarife
Telekom
Telekom nutzt Millionen Kunden-Smartphones plötzlich als Werbefläche
in Telekom
Amazon vor neuer Entlassungswelle mit Tausenden Stellen
in Handel
Ps5 Pro Playstation Detail
Die PlayStation 6 kommt wohl „später als erwartet“
in Gaming