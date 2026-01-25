backFlip 04/2026: Mazda bricht ein: Neuer Verbrenner soll die Marke auf Kurs bringen
Die 3. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Mazda bricht ein: Neuer Verbrenner soll die Marke auf Kurs bringen“, „Das Ende von Avatar? Der Hype im Kino ist vorbei“ und „Samsung Galaxy S26 hat ein überraschendes Datum“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Mazda bricht ein: Neuer Verbrenner soll die Marke auf Kurs bringen
- Das Ende von Avatar? Der Hype im Kino ist vorbei
- Samsung Galaxy S26 hat ein überraschendes Datum
- Dacia muss sein Elektroauto aktuell „verscherbeln“
- Google: Alles wird teurer, aber nicht das neue Pixel-Smartphone
- Mazda ist mit erstem Elektroauto endgültig gescheitert
- Spotify wird teurer: Neue Preise für 2026 starten
- Digitaler Fahrzeugschein: Meine erste Hauptuntersuchung mit der i-Kfz-App
- 1822direkt vollzieht Zinserhöhung beim Tagesgeld
- Skoda erreicht „neues Erfolgslevel“: Elektroautos kommen gut an
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
in Handel
in Mobilität
in Handel
in News
in Provider
in Mobilität
in Tarife
in Telekom
in Handel
in Gaming