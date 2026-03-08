backFlip 10/2026: Volkswagen feiert Meilenstein bei Elektroautos
Die 10. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Volkswagen feiert Meilenstein bei Elektroautos“, „Massiver Leak bei BMW „kündigt“ ganz neue Elektroautos an“ und „Neues Ladegerät für das Apple iPhone: Anker zeigt Weltneuheit“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Volkswagen feiert Meilenstein bei Elektroautos
- Massiver Leak bei BMW „kündigt“ ganz neue Elektroautos an
- Neues Ladegerät für das Apple iPhone: Anker zeigt Weltneuheit
- VW Golf 9: Volkswagen „zeigt“ das ganz neue Elektroauto
- Skoda Epiq: Das steckt im neuen Elektroauto
- Die große Apple-Produktwoche startet heute
- Volvo ist überrascht: Neues Elektroauto übertrifft alle Erwartungen
- Volkswagen: Ein großer Schritt für die Elektroautos steht an
- Der „elektrische VW Golf R“ kommt nicht von Volkswagen
- HBO Max und Paramount+ werden ein Dienst
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
in Software
in Tarife
in Events
in Smart Home
in Fintech
in Gaming
in Gaming
in Mobilität
in Mobilität
in Handel