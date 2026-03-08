backFlip

backFlip 10/2026: Volkswagen feiert Meilenstein bei Elektroautos

Volkswagen Id. Gti Concept

Die 10. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Volkswagen feiert Meilenstein bei Elektroautos“, „Massiver Leak bei BMW „kündigt“ ganz neue Elektroautos an“ und „Neues Ladegerät für das Apple iPhone: Anker zeigt Weltneuheit“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Volkswagen feiert Meilenstein bei Elektroautos
  2. Massiver Leak bei BMW „kündigt“ ganz neue Elektroautos an
  3. Neues Ladegerät für das Apple iPhone: Anker zeigt Weltneuheit
  4. VW Golf 9: Volkswagen „zeigt“ das ganz neue Elektroauto
  5. Skoda Epiq: Das steckt im neuen Elektroauto
  6. Die große Apple-Produktwoche startet heute
  7. Volvo ist überrascht: Neues Elektroauto übertrifft alle Erwartungen
  8. Volkswagen: Ein großer Schritt für die Elektroautos steht an
  9. Der „elektrische VW Golf R“ kommt nicht von Volkswagen
  10. HBO Max und Paramount+ werden ein Dienst

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


