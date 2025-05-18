backFlip 20/2025: Volkswagen plant komplett neuen VW ID.4 für Herbst

backFlip

Die 20. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Volkswagen plant komplett neuen VW ID.4 für Herbst“, „Microsoft 365 Family zum halben Preis bei Amazon“ und „Apple iOS 18.5 ist fertig: Das steckt im Update“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Volkswagen plant komplett neuen VW ID.4 für Herbst
  2. Microsoft 365 Family zum halben Preis bei Amazon
  3. Apple iOS 18.5 ist fertig: Das steckt im Update
  4. VW ID: Volkswagen bestätigt ganz großen Neustart für Elektroautos ab 2026
  5. Samsung Galaxy Watch 8: Leak zeigt uns eine überraschende Änderung
  6. Apple kündigt ganz neues „CarPlay Ultra“ an
  7. Neues Elektroauto von Tesla im Alltag gesichtet
  8. Google kündigt Update für Android im Auto an
  9. Audi: Angst vor noch einem „verlorenen Jahr“
  10. DKB Tagesgeld: Die Zinsen sinken ab heute

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


