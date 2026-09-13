backFlip 37/2026: Bahn erweitert Deutschland-Ticket um exklusive Rabatte
Die 37. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Bahn erweitert Deutschland-Ticket um exklusive Rabatte“, „Volkswagen will sich von weiterer Marke trennen“ und „Volkswagen: Erstes VW-Werk ist verkauft“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
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- Bahn erweitert Deutschland-Ticket um exklusive Rabatte
- Volkswagen will sich von weiterer Marke trennen
- Volkswagen: Erstes VW-Werk ist verkauft
- Skoda Epiq: Günstiges Elektroauto „trifft einen Nerv“
- Apple iPhone Pro steht vor dem bisher größen Upgrade aller Zeiten
- Das Ende von Seat: Hier ist das offizielle Statement
- Nintendo: Das Zelda-Remake hat einen Preis
- Volkswagen Bank: Neue Zinsoffensive für das Tagesgeldkonto startet
- Colgate macht sich über Dysons 479-Euro-Zahnbürste lustig
- Volkswagen spart (schon wieder) bei der Software
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
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