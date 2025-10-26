backFlip

backFlip 43/2025: Tesla plant noch ein neues Elektroauto für 2025

Die 43. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Tesla plant noch ein neues Elektroauto für 2025“, „Amazon-Neuheiten: Preise und Termine für die neuen Echos und mehr“ und „Apple iOS 26.1: Das Update bringt noch eine große Überraschung mit“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Tesla plant noch ein neues Elektroauto für 2025
  2. Amazon-Neuheiten: Preise und Termine für die neuen Echos und mehr
  3. Apple iOS 26.1: Das Update bringt noch eine große Überraschung mit
  4. Google geht neue Wege für das nächste Pixel-Smartphone
  5. Google Pixel 11 Pro: Ein großer Schritt für die Kamera deutet sich an
  6. PS5 Pro: Neuer DualSense V3 enttäuscht viele Fans
  7. Überraschung in China: Ein VW ID.7 mit Cupra-Optik
  8. Seat plant neuen Leon: VW-Marke hat jetzt einen anderen Fokus
  9. Das tragische Ende des Ford Focus in Deutschland
  10. Apple MacBook Pro: Die nächste Generation wird ein gewaltiger Schritt

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


  1. Favone ☀️
    sagt am

    Zeitumstellung um eine Stunde zurück auf die europäische Normalzeit (auch Winterzeit genannt) an diesem Sonntag.

    Spanische Regierung hat angekündigt, dass es die letzte Zeitumstellung in Spanien war und man sich an der Umstellung nicht mehr teilnehmen wird.

    Wird spannend wie sie die Bundesregierung positioniert. Angeblich bricht ja für die Wirtschaft ohne Umstellung Chaos aus in Zeit von Funkuhr und IT.

    Teslas plan für ein weiteres kleines Elektroauto ist wirklich, wenn es der Cybercap sein soll. 2 Türen sind nicht gefragt.

