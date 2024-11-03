backFlip 44/2024: Audi legt nach: Neues Elektroauto mit „attraktiven Preisen“

backFlip

Die 44. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Audi legt nach: Neues Elektroauto mit „attraktiven Preisen““, „Volkswagen AG schließt das erste Werk in Europa“ und „Google Pixel 11: Das überraschende Comeback“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Audi legt nach: Neues Elektroauto mit „attraktiven Preisen“
  2. Volkswagen AG schließt das erste Werk in Europa
  3. Google Pixel 11: Das überraschende Comeback
  4. Nintendo Switch 2 steht an: Das ist wohl die erste Ankündigung
  5. fraenk Mobilfunk: Neuerungen für Bestandskunden
  6. Deadpool & Wolverine: Datum für Disney+ ist bekannt
  7. Apple iPhone SE 4 kommt: Im Dezember wird es ernst
  8. Apple iOS 18.1 kommt heute: Das steckt im großen Update
  9. Squid Game: Netflix geht neue Wege mit der Serie
  10. Apple iOS 18.2 kommt mit spannender Neuerung für Browser

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


