News

Naughty Dog: Das nächste Spiel kommt erst im Jahr der PlayStation 6

Autor-Bild
Von
|
Intergalactic The Heretic Prophet

Naughty Dog kündigte vor etwa einem Jahr ein neues Spiel names Intergalactic im Rahmen der Game Awards an, aber man zeigte es früh, sehr früh. Eigentlich ist das nicht mehr die Strategie von Sony, daher gingen viele davon aus, dass es zwar nicht direkt 2025, aber definitiv 2026 erscheinen muss. Das ist aber nicht der Fall.

Schon im Sommer haben wir erfahren, dass Intergalactic nicht für 2026 vorgesehen ist und Jason Schreier hat das jetzt erneut bekräftigt, Naughty Dog peilt hier 2027 an, nächstes Jahr ist sicher raus. Das kommt nicht ganz überraschend, immerhin hat Sony bereits den PS5-Blockbuster für das nächste Geschäftsjahr bestätigt.

Das bedeutet aber auch, dass das neue Spiel von Naughty Dog erst im Jahr der PlayStation 6 erscheinen wird. Womöglich wird es wieder wie beim letzten Spiel, denn The Last of Us Part 2 kam erst wenige Monate vor der PlayStation 5 auf den Markt. Laut Jeff Grubb gibt es in diesem Jahr daher keine neuen Details mehr.

Es ist nicht so, dass es 2026 nicht genug zu spielen gibt, aber man merkt, dass Naughty Dog mit der drastischen Fehlentscheidung der Live-Service-Spiele bei Sony zu kämpfen hat, denn man sollte auch eins entwickeln, was aber eingestellt wurde. Die PS5-Ära hat das Studio somit fast bis zum Ende komplett ignoriert.

(Wenn man mal optimierte Versionen von alten Spielen ignoriert)

Amazon überrascht mit Comeback von Stargate

Stargate kommt zurück, damit hat Amazon diese Woche einige Fans überrascht, die Serie hat bereits „grünes Licht“ bekommen. Produziert wird…

23. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Naughty Dog: Das nächste Spiel kommt erst im Jahr der PlayStation 6
Weitere Neuigkeiten
ASUS ROG Ally und ROG Ally X erhalten das November Firmware-Update
in Firmware und OS
ROG Xbox Ally und Xbox Ally X erhalten umfangreiches Firmware-Update
in Firmware und OS
iOS 27 steht an: Apple legt Fokus endlich wieder auf Stabilität
in Firmware und OS
Amazon überrascht mit Comeback von Stargate
in News
Google Android Auto Gemini
Google optimiert Android Auto für Elektroautos
in Dienste
Mein Tipp der Woche: Apple iPhone 17 Pro (Max) Wallpaper
in Kommentar
backFlip 47/2025: Der Echo Show ist tot: Wie Amazon das Smart Home verriet
in backFlip
Kontaktlos Zahlen Mit Ing Diba Visa Card
Debitkarte löst Bargeld als wichtigste Bezahlmethode ab
in Fintech
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im Dezember 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Gigaset stellt Mittelklasse-Smartphones GS6 und GS6 PRO vor
in Smartphones