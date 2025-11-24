Naughty Dog: Das nächste Spiel kommt erst im Jahr der PlayStation 6

Naughty Dog kündigte vor etwa einem Jahr ein neues Spiel names Intergalactic im Rahmen der Game Awards an, aber man zeigte es früh, sehr früh. Eigentlich ist das nicht mehr die Strategie von Sony, daher gingen viele davon aus, dass es zwar nicht direkt 2025, aber definitiv 2026 erscheinen muss. Das ist aber nicht der Fall.

Schon im Sommer haben wir erfahren, dass Intergalactic nicht für 2026 vorgesehen ist und Jason Schreier hat das jetzt erneut bekräftigt, Naughty Dog peilt hier 2027 an, nächstes Jahr ist sicher raus. Das kommt nicht ganz überraschend, immerhin hat Sony bereits den PS5-Blockbuster für das nächste Geschäftsjahr bestätigt.

Das bedeutet aber auch, dass das neue Spiel von Naughty Dog erst im Jahr der PlayStation 6 erscheinen wird. Womöglich wird es wieder wie beim letzten Spiel, denn The Last of Us Part 2 kam erst wenige Monate vor der PlayStation 5 auf den Markt. Laut Jeff Grubb gibt es in diesem Jahr daher keine neuen Details mehr.

Es ist nicht so, dass es 2026 nicht genug zu spielen gibt, aber man merkt, dass Naughty Dog mit der drastischen Fehlentscheidung der Live-Service-Spiele bei Sony zu kämpfen hat, denn man sollte auch eins entwickeln, was aber eingestellt wurde. Die PS5-Ära hat das Studio somit fast bis zum Ende komplett ignoriert.

(Wenn man mal optimierte Versionen von alten Spielen ignoriert)