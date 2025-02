Apple CarPlay: Ganz neue Version für Audi gesichtet

Apple arbeitet an einem ganz neuen CarPlay, welches nicht nur Inhalte des iPhones auf dem zentralen Display anzeigt, sondern mehr Elemente im Auto übernehmen und anzeigen kann. Die Ankündigung dieser Version ist aber über zwei Jahre her.

2023 wollte man loslegen und 2024 die ersten Autos auf dem Markt haben. Ende 2023 gab es eine ganz kleine Preview von Apple, aber es wurden nur zwei Marken bestätigt und das war es. Die meisten der 2022 genannten Marken schweigen hier.

Doch es tut sich etwas bei Apple, denn im Rahmen der WWDC 2024 spielte das neue CarPlay eine Rolle und man findet in iOS 18 immer wieder neue Hinweise. Der für 2024 angekündigte Start des neuen Apple CarPlay lässt aber auf sich warten.

Jetzt gibt es neues Material, denn ein Eintrag bei der EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) zeigt ein neues Element von Apple und darin ist eine Marke zu sehen, die wir von der Liste von 2022 kennen, Audi ist wohl mit dabei.

Die Sache ist nur die, dass die neue PPE-Plattform von Porsche und Audi bisher noch nicht für das neue Apple CarPlay ausgelegt ist, der neue Porsche Macan kann das noch nicht und der Audi Q6 e-tron und Audi A6 e-tron können das auch nicht.

Porsche zeigte uns zwar vor etwa einem Jahr eine erste Konzeptskizze, wie das neue Apple CarPlay in einem Porsche aussehen könnte, aber es handelte sich hier um keine konkrete Ankündigung und auch noch nicht um das finale Design dafür.

Es tut sich also immer wieder etwas, aber seit der Ankündigung von 2022 hat sich auch viel bei den Automarken getan. Porsche setzt mittlerweile zum Beispiel auf Android Automotive mit Google-Diensten, das wird Apple nicht so gut gefallen.

Und auch bei den restlichen Marken, die oben zu sehen sind, ist ein sehr großer Teil mittlerweile mit Android im Auto unterwegs. Übrigens auch Audi, wobei man hier auf viele Google-Dienste verzichtet und einen hauseigenen Store von VW nutzt.

Doch zurück zum neuen Apple CarPlay. Eigentlich wollte Apple schon Ende 2023 die ersten Autos mit der neuen Version ankündigen, aber es wurden nur schnell zwei Marken (Porsche und Aston Martin) ohne weitere Informationen genannt.

Auf der Webseite steht, dass es 2024 losgeht, aber wir haben bald Dezember und in diesem Jahr wird definitiv kein Auto mit dem neuen Apple CarPlay auf den Markt kommen. Und die meisten Automarken, die Apple damals nannte, schweigen dazu.

Es ist schade, dass Apple dieses Thema so entspannt angeht, denn die Idee finde ich gut, aber das führt gerade dazu, dass Google die Automobilbranche mit Android Automotive erobert. Apple könnte den Kampf um das Infotainmentsystem verlieren.

Mal schauen, was 2025 geplant ist, immerhin ist das Auto von Apple in diesem Jahr final gescheitert und das neue CarPlay wird als „letzte Hoffnung“ gesehen, um in diesem Markt einen Einfluss zu haben. Dann muss jedoch deutlich mehr passieren.

