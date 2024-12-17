Apple iOS 18.3 kommt: Das erste Update für 2025

Apple tickt manchmal wie ein Schweizer Uhrwerk und ist sehr vorhersehbar. Vor ein paar Tagen gab es die finale Version von iOS 18.2 und diese Woche verteilte Apple die erste Beta von iOS 18.3. Bisher nur für Entwickler, die Public Beta folgt später.

Details zur neuen Version gibt es bisher noch nicht, der Fokus dürfte aber auf dem Feinschliff der Apple Intelligence liegen, die dann mit iOS 18.4 im April als finale Version erscheint. Die KI von Apple befindet sich ja weiterhin in der Beta-Phase.

Apple iOS 18.3: Wann kommt das Update?

Wann werden wir iOS 18.3 sehen? Falls sich Apple treu bleibt, dann rechnen wir Ende Januar oder Anfang Februar damit. Mehr Details und neue Funktionen zu iOS 18.3 wird Apple sicher bald nennen, aber eine Neuerung gilt als wahrscheinlich.

Bei iOS fehlen noch die neuen Emojis für 2024, nicht zu verwechseln mit den neuen Emojis für 2025, mit denen ich schon bei iOS 18.2 gerechnet hätte. Doch der Fokus lag auf anderen Dingen bei Apple, mit dem nächsten Update sind sie sicher dabei.